Ngày hội Văn hóa dân tộc Mông lần thứ IV diễn ra tại Điện Biên từ ngày 9-11/10

Ngày hội Văn hóa dân tộc Mông có sự tham gia của 11 tỉnh thành - Ảnh: BTC.

Chiều 24/9, tại Hà Nội, Bộ VH,TT&DL phối hợp với UBND tỉnh Điện Biên tổ chức họp báo thông tin về Ngày hội Văn hóa dân tộc Mông lần thứ IV tại tỉnh Điện Biên, năm 2026.

Theo đó, ngày hội diễn ra từ ngày 9-11/10, với sự tham gia của các nghệ nhân, diễn viên, vận động viên quần chúng dân tộc Mông đến từ 11 tỉnh: Điện Biên, Tuyên Quang, Phú Thọ, Thái Nguyên, Sơn La, Cao Bằng, Lai Châu, Lào Cai, Thanh Hóa, Nghệ An và Đắk Lắk.

Ngày hội nhằm tôn vinh, bảo tồn và phát huy các giá trị văn hóa truyền thống của dân tộc Mông; tạo không gian giao lưu giữa các địa phương, góp phần củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc và gắn bảo tồn văn hóa với phát triển du lịch.

Theo Ban tổ chức, Ngày hội năm nay có nhiều đổi mới về quy mô và hình thức, chú trọng tăng tính giao lưu, trải nghiệm. Các hoạt động văn hóa diễn ra tại Phố đi bộ Mường Thanh với các nội dung như trình diễn nghệ thuật Khèn Mông, giới thiệu nghề truyền thống, trang phục, văn nghệ quần chúng, triển lãm và không gian trải nghiệm văn hóa, ẩm thực dân tộc Mông.

Đặc biệt, Carnaval đường phố dự kiến diễn ra tối 10/10, với khoảng 3000 người tham gia, kết hợp 3 xe mô hình nghệ thuật và các đoàn diễu hành. Chương trình kết thúc bằng màn đồng diễn nghệ thuật Khèn Mông “Vũ điệu kết đoàn” tại Quảng trường 7-5.

Ảnh minh họa: ITN.

Ngoài ra, còn có hoạt động thể thao và trò chơi dân gian gồm 6 nội dung: bóng đá nữ 7 người, kéo co, đẩy gậy, tù lu, bắn nỏ và ném pa pao. Ban tổ chức cũng chú trọng lựa chọn, tôn vinh các nghệ nhân có nhiều đóng góp trong bảo tồn, gìn giữ và trao truyền văn hóa dân tộc Mông.

Không gian trải nghiệm được mở rộng tới Làng du lịch văn hóa dân tộc Mông tại Bản Lồng, xã Quài Tở, gắn với chợ phiên, giao lưu văn hóa, trò chơi dân gian, du lịch cộng đồng và ẩm thực. Tại Phố đi bộ Mường Thanh dự kiến có 11 gian trưng bày, một gian của Bảo tàng Văn hóa các dân tộc Việt Nam và 11 gian ẩm thực.

Đại diện UBND tỉnh Điện Biên cho biết, tỉnh xác định tổ chức Ngày hội theo hướng trang trọng nhưng không phô trương, giàu bản sắc nhưng không hình thức, an toàn, tiết kiệm và tạo trải nghiệm thiết thực cho người dân, đại biểu, du khách. Địa phương cũng đẩy mạnh tuyên truyền trên các nền tảng số, trong đó sản xuất 5 video giới thiệu Ngày hội và Bản Lồng bằng tiếng Việt, tiếng Mông.

Đại diện Bộ VH,TT&DL nhấn mạnh Ngày hội là dịp tăng cường giao lưu, củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc, giới thiệu những nét văn hóa đặc sắc của dân tộc Mông tới công chúng trong nước và quốc tế, đồng thời gắn với thúc đẩy phát triển du lịch.