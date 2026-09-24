Ngày hội Văn hóa dân tộc Mông 2026: Tôn vinh bản sắc, mở rộng không gian trải nghiệm

Ngày hội do Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch chủ trì, phối hợp với UBND tỉnh Điện Biên cùng 10 tỉnh có đông đồng bào dân tộc Mông sinh sống tổ chức. Đây là hoạt động thiết thực nhằm cụ thể hóa các chủ trương, đường lối của Đảng và chính sách của Nhà nước về công tác dân tộc, trọng tâm là Chỉ thị số 60-CT/TW của Ban Bí thư về tăng cường công tác vùng đồng bào dân tộc Mông trong giai đoạn mới.

Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Trịnh Thị Thủy phát biểu tại họp báo chiều 24/9

Đổi mới tư duy tổ chức và nâng tầm trải nghiệm

Phát biểu tại họp báo chiều 24/9, Cục trưởng Cục Văn hóa các dân tộc Việt Nam Trịnh Ngọc Chung nhấn mạnh, Ngày hội Văn hóa dân tộc Mông lần thứ IV tại tỉnh Điện Biên được triển khai với tinh thần đổi mới mạnh mẽ, bám sát các nghị quyết của Đảng và Quốc hội. Sự kiện năm nay không chỉ đơn thuần là nơi gặp gỡ, giới thiệu các giá trị văn hóa mà được thiết kế để công chúng thực sự hòa mình vào không gian di sản.

Theo ông Trịnh Ngọc Chung, điểm mới đột phá đầu tiên nằm ở Lễ Khai mạc. Thay vì giao hoàn toàn cho địa phương đăng cai tự đảm nhận như các kỳ trước, năm nay Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch sẽ trực tiếp chủ trì, giao Nhà hát Ca Múa Nhạc Việt Nam xây dựng kịch bản và triển khai dàn dựng. Chương trình hứa hẹn sẽ là một đại tiệc nghệ thuật, giàu bản sắc nhưng vẫn tạo được những điểm nhấn độc đáo.

Toàn cảnh họp báo chiều 24/9 tại Hà Nội

"Bên cạnh các hoạt động trưng bày truyền thống, chúng tôi chú trọng tạo ra nhiều không gian để du khách và người dân trực tiếp tham gia, thưởng thức và trải nghiệm văn hóa Mông. Ngoài ra, lần đầu tiên môn bóng đá nữ 7 người được đưa vào chương trình thi đấu thể thao, vừa đề cao tinh thần rèn luyện sức khỏe, vừa tôn vinh vóc dáng và sức sống của phái nữ vùng cao", ông Trịnh Ngọc Chung chia sẻ.

Tại Ngày hội, Ban tổ chức cũng yêu cầu các đoàn nghệ nhân tham gia phải là những chủ thể văn hóa tiêu biểu, đang trực tiếp gìn giữ và trao truyền di sản tại cộng đồng. Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch sẽ trao Bằng khen tôn vinh các nghệ nhân có nhiều đóng góp xuất sắc trong công tác bảo tồn văn hóa Mông...

Điện Biên sẵn sàng cho Ngày hội an toàn, giàu bản sắc

Về phía địa phương đăng cai, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Điện Biên Nguyễn Văn Đoạt khẳng định, Điện Biên xác định việc tổ chức Ngày hội vừa là niềm vinh dự lớn, vừa là trách nhiệm trước đồng bào cả nước. Tỉnh quán triệt tinh thần tổ chức trang trọng, giàu bản sắc nhưng không hình thức; an toàn, tiết kiệm và lấy trải nghiệm của Nhân dân làm thước đo hiệu quả.

Ông Nguyễn Văn Đoạt cho biết, tỉnh đã chuẩn bị kỹ lưỡng trên cả 4 nhóm nhiệm vụ: đẩy mạnh truyền thông đa nền tảng (facebook, Tiktok, youTube) gắn với sự tham gia của các nhà sáng tạo nội dung; nâng cao chất lượng các chương trình nghệ thuật và Carnaval đường phố quy tụ khoảng 3.000 người; mở rộng không gian văn hóa - ẩm thực tại Phố đi bộ Mường Thanh; bảo đảm an ninh, hậu cần chuyên nghiệp.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Điện Biên Nguyễn Văn Đoạt thông tin tại họp báo

Điểm nhấn mang tính kết nối cộng đồng cao nhất của Ngày hội là hoạt động tham quan, trải nghiệm Làng du lịch văn hóa dân tộc Mông tại bản Lồng (xã Quài Tở). Tại đây, du khách sẽ được hòa mình vào không gian chợ phiên, thưởng thức ẩm thực OCOP, tham gia trò chơi dân gian và trải nghiệm đời sống sinh hoạt thực tế của người dân bản địa.

"Chúng tôi mong muốn sau Ngày hội sẽ để lại 3 dấu ấn rõ nét: bản sắc văn hóa Mông được tôn vinh sâu rộng hơn; hình ảnh Điện Biên lịch sử, thân thiện, mến khách được quảng bá mạnh mẽ hơn; từ những giá trị văn hóa này sẽ mở ra cơ hội phát triển du lịch cộng đồng, tạo sinh kế bền vững cho người dân", Phó Chủ tịch UBND tỉnh Điện Biên nhấn mạnh.

Với sự phối hợp chặt chẽ giữa Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch cùng tỉnh Điện Biên, Ngày hội Văn hóa dân tộc Mông lần thứ IV kỳ vọng sẽ trở thành điểm sáng văn hóa - du lịch nổi bật, góp phần thắt chặt khối đại đoàn kết toàn dân tộc trong kỷ nguyên phát triển mới.

Thay vì dừng lại ở các hoạt động giao lưu, vui chơi, giải trí hay bảo tồn, tôn vinh văn hóa thuần túy như các kỳ trước, Ngày hội năm 2026 được định hướng gắn liền với mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội địa phương và đẩy mạnh truyền thông, quảng bá du lịch Điện Biên đến với du khách trong và ngoài nước. Bên cạnh đó sẽ có chương trình diễu hành đường phố dự kiến diễn ra tối 10/10 với khoảng 3.000 người tham gia. Chương trình nhằm tôn vinh khối đại đoàn kết toàn dân tộc, thể hiện sự gắn kết chặt chẽ giữa dân tộc Mông với cộng đồng các dân tộc anh em. Đồng thời, tái hiện hào khí lịch sử của mảnh đất Điện Biên - từ mốc son Chiến thắng Điện Biên Phủ lừng lẫy năm xưa cho đến khát vọng vươn mình, phát triển mạnh mẽ trong thời đại mới. Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Điện Biên Trần Hải Hà