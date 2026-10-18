Ngày hội Văn hóa dân tộc Lự năm 2026: Tôn vinh bản sắc văn hóa vùng cao

Tối 17/10, tại bản Thẳm, UBND xã Khun Há (tỉnh Lai Châu) tổ chức khai mạc Ngày hội Văn hóa dân tộc Lự năm 2026.

Với chủ đề “Sắc màu văn hóa dân tộc Lự”, Ngày hội thu hút đông đảo người dân và du khách tham gia.

Trong đêm khai mạc, chương trình nghệ thuật với các tiết mục ca, múa, nhạc do đội văn nghệ quần chúng các bản người Lự, Mông, Thái trên địa bàn biểu diễn đã tái hiện sinh động đời sống văn hóa, phong tục, tập quán của đồng bào các dân tộc vùng cao.

Tiết mục văn nghệ trong đêm khai mạc Ngày hội. Ảnh: Thiện Quang

Điểm nhấn của chương trình là màn đồng diễn xòe Lự liên thế hệ với sự tham gia của 150 nghệ nhân, diễn viên và học sinh dân tộc Lự xã Khun Há. Trong trang phục truyền thống, các thế hệ cùng hòa nhịp trong những điệu xòe đặc trưng, thể hiện tinh thần đoàn kết và sự tiếp nối trong gìn giữ, trao truyền di sản văn hóa.

Diễn ra trong hai ngày 17 và 18/10, Ngày hội Văn hóa dân tộc Lự năm 2026 bao gồm nhiều hoạt động văn hóa, thể thao; trong đó nổi bật là tái hiện lễ cúng hồn trâu (Sú khon khoài) - nghi lễ nông nghiệp tiêu biểu trong đời sống tinh thần của đồng bào Lự.

Theo quan niệm truyền thống, con trâu không chỉ là tài sản quý giá mà còn là người bạn đồng hành cùng con người trong lao động sản xuất. Sau khi kết thúc mùa màng, đồng bào Lự tổ chức lễ Sú khon khoài để tạ ơn, cầu mong sức khỏe, bình an, gia súc sinh sôi, mùa màng tươi tốt và cuộc sống sung túc.

Việc tái hiện nghi lễ tại Ngày hội góp phần giúp thế hệ trẻ và du khách hiểu hơn về tín ngưỡng, thế giới quan cũng như mối quan hệ gắn bó giữa con người với thiên nhiên trong đời sống của người Lự.

Trong khuôn khổ Ngày hội, người dân và du khách còn được tìm hiểu các nghề thủ công, phong tục truyền thống thông qua hoạt động trình diễn nghề dệt thổ cẩm, tục nhuộm răng đen, thi kéo sợi, đan lát, giã gạo và chế biến ẩm thực địa phương.

Người dân và du khách tìm hiểu nghề đan lát của đồng bào Lự. Ảnh: Thiện Quang

Không gian Ngày hội thêm sôi động với các hoạt động thi bắt cá suối, giới thiệu ẩm thực, thi đấu thể thao dân tộc và trò chơi dân gian như kéo co, đẩy gậy, đi cà kheo, tù lu, bắn nỏ, chinh phục cầu tre, bịt mắt bắt vịt…

Thông qua chuỗi hoạt động trải nghiệm và trình diễn, Ngày hội Văn hóa dân tộc Lự năm 2026 góp phần giới thiệu những giá trị văn hóa đặc sắc của đồng bào, đồng thời tạo cơ hội để cộng đồng và du khách cùng tham gia, nâng cao ý thức bảo tồn bản sắc văn hóa truyền thống gắn với phát triển du lịch địa phương.