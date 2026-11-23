Ngày hội diễn ra với nhiều hoạt động ý nghĩa như: hội trại đại đoàn kết, triển lãm ảnh nghệ thuật, trò chơi dân gian, hội thi “Mâm cơm Việt - Gắn kết yêu thương”, giao lưu văn nghệ và trình diễn trang phục truyền thống.

Lãnh đạo phường Hoài Nhơn cắt băng khánh thành các hạng mục tại Khu du lịch Làng Sen. Ảnh: Hoài Huy

Điểm nhấn của ngày hội là 16 gian hàng trưng bày, giới thiệu sản phẩm OCOP, ẩm thực và sản vật đặc trưng của địa phương. Không gian trưng bày góp phần quảng bá hình ảnh quê hương, tôn vinh thành quả lao động, sự sáng tạo của người dân và các cơ sở sản xuất kinh doanh.

Trong khuôn khổ ngày hội, phường Hoài Nhơn Tây tổ chức khánh thành các hạng mục tại Khu du lịch Làng Sen, tạo thêm không gian tham quan, trải nghiệm văn hóa và sinh hoạt cộng đồng.

Các hoạt động tham quan Làng Sen - Gò Chùa, Thác Đổ góp phần giới thiệu cảnh quan, những giá trị văn hóa đặc trưng và tiềm năng phát triển du lịch của địa phương.

Hội thi “Mâm cơm Việt - Gắn kết yêu thương”. Ảnh: Hoài Huy

Đặc biệt, chương trình “Bữa cơm Đại đoàn kết” tạo không khí đầm ấm, gần gũi, là dịp để cán bộ, nhân dân và đại diện các đơn vị cùng quây quần, gặp gỡ, sẻ chia, thắt chặt tình đoàn kết.

Ngày hội còn có sự tham gia giao lưu của các địa phương, trong đó có xã kết nghĩa Kông Bơ La, góp phần tăng cường sự gắn bó, trao đổi và kết nối giữa các đơn vị.

Chương trình nghệ thuật chào mừng Ngày hội Đại đoàn kết dân tộc và Ngày Văn hóa Việt Nam. Ảnh: Hoài Huy

Đây là hoạt động thiết thực hưởng ứng Ngày Đại đoàn kết toàn dân tộc (18-11) và Ngày Văn hóa Việt Nam (24-11), góp phần tôn vinh bản sắc văn hóa truyền thống, nâng cao đời sống tinh thần của nhân dân và lan tỏa tinh thần đoàn kết trong cộng đồng.