Đoàn viên, người lao động chơi nhảy bao tại ngày hội văn hóa công nhân tỉnh năm 2026.

Ngày hội văn hóa công nhân tỉnh năm 2026 do Liên đoàn Lao động tỉnh tổ chức nhằm hưởng ứng ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc và ngày Văn hóa Việt Nam (24/11), diễn ra ngày 23/11 tại Nhà Văn hóa Lao động tỉnh, phường Long Xuyên.

Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh An Giang Đỗ Trần Thịnh cho biết sự phát triển của mỗi cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp của tỉnh luôn có dấu ấn từ sự cần cù, sáng tạo, tinh thần trách nhiệm và những đóng góp bền bỉ của đội ngũ công nhân, viên chức, người lao động.

Vì vậy, chăm lo cho người lao động không chỉ là quan tâm đến việc làm, thu nhập và điều kiện làm việc mà còn phải chăm lo đời sống văn hóa, tinh thần, tạo điều kiện để mỗi người được rèn luyện sức khỏe, giao lưu, phát triển năng khiếu, được sẻ chia và cảm nhận niềm vui trong cuộc sống. Ngày hội được tổ chức với mong muốn tạo nên một không gian chung để đoàn viên, người lao động từ các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp gặp gỡ, giao lưu và kết nối, gắn bó hơn, cùng nhau xây dựng đời sống văn hóa ngày càng phong phú.

Với hơn 1.000 đoàn viên, người lao động tham gia, ngày hội mang lại nhiều cung bậc cảm xúc vui tươi, hào hứng, tự hào, xúc động. Sau những hoạt động thể thao và trò chơi dân gian sôi nổi, ngày hội tiếp nối với chương trình giao lưu văn hóa, văn nghệ với lời ca, tiếng hát, điệu múa từ đoàn viên, người lao động đang làm việc tại các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp.

Sau những giờ lao động miệt mài, đoàn viên, người lao động dành thời gian tập luyện để mang đến ngày hội nhiều tiết mục đặc sắc. Mỗi tiết mục mang âm hưởng, màu sắc riêng, song tất cả tạo nên một chương trình đầy cảm xúc, chan chứa tình yêu quê hương, đất nước, niềm tự hào về giai cấp công nhân, tổ chức Công đoàn, tinh thần đoàn kết, sáng tạo và khát vọng vươn lên trong lao động, sản xuất và cuộc sống.

Chị Lê Thị Chăng, Phó Chủ tịch Công đoàn phường Rạch Giá cho biết: “Ngày hội rất vui, thu hút sự tham gia nhiệt tình của đông đảo đoàn viên, người lao động. Các hoạt động đều ý nghĩa, thiết thực, tạo không khí vui tươi, phấn khởi cho đoàn viên, người lao động sau những ngày làm việc. Tôi mong Công đoàn tổ chức nhiều hoạt động hơn để đoàn viên, người lao động có cơ hội giao lưu, gắn kết”.

Tại ngày hội, Liên đoàn Lao động tỉnh tặng quà 20 đoàn viên, người lao động có hoàn cảnh khó khăn; tổ chức các gian hàng phúc lợi, tạo điều kiện để đoàn viên, người lao động được mua hàng, sử dụng dịch vụ chất lượng với giá ưu đãi, thể hiện tình cảm, trách nhiệm và sự đồng hành của tổ chức Công đoàn đối với đoàn viên, người lao động.

Với mong muốn đoàn viên, người lao động nâng cao nhận thức, xây dựng lối sống văn minh, sống và làm việc theo pháp luật, cùng vun đắp gia đình hạnh phúc và môi trường lao động an toàn, lành mạnh, trong khuôn khổ ngày hội, Liên đoàn Lao động tỉnh tổ chức hội nghị tuyên truyền, phổ biến pháp luật và hưởng ứng ngày Văn hóa Việt Nam năm 2026.

Tham gia hội nghị, đoàn viên, người lao động được cung cấp kiến thức thiết thực, thông tin bổ ích về ý nghĩa ngày Văn hóa Việt Nam và xây dựng văn hóa công nhân, văn hóa doanh nghiệp; pháp luật về trật tự, an toàn giao thông và phòng, chống ma túy; dân số và phát triển, chăm sóc sức khỏe sinh sản, bình đẳng giới và xây dựng gia đình hạnh phúc.

Theo ông Đỗ Trần Thịnh, văn hóa công nhân không phải là điều gì xa vời mà bắt đầu từ chính những việc làm hằng ngày. Đó là tác phong làm việc nghiêm túc, tinh thần trách nhiệm, ý thức chấp hành pháp luật, sự tôn trọng và sẻ chia giữa đồng nghiệp; là môi trường làm việc an toàn, văn minh; là tình yêu thương, trách nhiệm với gia đình và cộng đồng.

Mỗi người lao động có sức khỏe tốt, có đời sống tinh thần lành mạnh, có kiến thức và ứng xử văn minh sẽ góp phần xây dựng một tập thể đoàn kết, một doanh nghiệp phát triển bền vững và một xã hội tiến bộ. Công đoàn tỉnh mong mỗi đoàn viên, người lao động tham gia ngày hội không chỉ mang đến tinh thần vui tươi, nhiệt tình mà còn mang về những tình cảm tốt đẹp, những kết nối mới và thêm động lực trong công việc, cuộc sống.