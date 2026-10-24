Ngày hội Văn hóa công nhân: Ưu tiên chăm lo nhóm công nhân trực tiếp sản xuất, lao động nữ

Nhân dịp Ngày Văn hóa Việt Nam (24/11), Tổng Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) Việt Nam triển khai chuỗi "Ngày hội Văn hóa công nhân" năm 2026 trên phạm vi toàn quốc, lấy công nhân trực tiếp sản xuất làm trung tâm với điểm nhấn là sự kiện cấp Tổng Liên đoàn tại Bắc Ninh.

Theo Kế hoạch số 70/KH-TLĐ, ngày hội cấp Tổng Liên đoàn năm 2026 chính thức diễn ra vào ngày 21/11/2026 tại thành phố Bắc Ninh. Sự kiện dự kiến quy tụ khoảng 3.000 đoàn viên, người lao động cùng nhân dân địa phương tham gia trực tiếp, bên cạnh hơn 10.000 lượt theo dõi trực tuyến qua hệ thống nền tảng số của Công đoàn Việt Nam.

Chương trình dự kiến có các hoạt động giao lưu văn hóa vùng miền, trò chơi dân gian, thi đấu thể thao, tham quan di sản, khám và tư vấn sức khỏe, tuyên truyền an toàn lao động, hiến máu nhân đạo và biểu diễn nghệ thuật phục vụ công nhân.

Theo Tổng LĐLĐ Việt Nam, việc tổ chức ngày hội nhằm góp phần nâng cao đời sống văn hóa, tinh thần cho đoàn viên, người lao động; thúc đẩy xây dựng văn hóa công đoàn, văn hóa công nhân và văn hóa an toàn lao động tại nơi làm việc.

Chú trọng chăm lo nhóm công nhân trực tiếp sản xuất, lao động nữ, lao động trẻ

Không chỉ dừng lại ở sự kiện điểm tại Bắc Ninh, các cấp công đoàn trong cả nước đồng loạt phát động hoạt động hưởng ứng xuyên suốt tháng 11, bước vào cao điểm từ ngày 18 đến 24/11/2026.

Nhiều hoạt động trong Ngày hội Văn hóa công nhân 2026 sẽ được tổ chức. Ảnh minh họa

Theo hướng dẫn, từ năm nay, Ngày hội Văn hóa công nhân được tổ chức hằng năm vào tháng 11, tập trung cao điểm trong tuần hưởng ứng Ngày Văn hóa Việt Nam và Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc (18 – 24/11).

Hoạt động được triển khai rộng khắp tại các địa phương, ngành, đơn vị, nhằm nâng cao đời sống tinh thần, chăm lo sức khỏe và tạo điều kiện để người lao động tiếp cận, thụ hưởng các giá trị văn hóa.

Mỗi LĐLĐ tỉnh, thành phố; công đoàn ngành T.Ư và tương đương; công đoàn tổng công ty trực thuộc Tổng LĐLĐ Việt Nam tổ chức ít nhất một hoạt động quy mô cấp tỉnh, ngành.

Tại những địa phương có ít công nhân lao động, các cấp công đoàn có thể phối hợp với Mặt trận Tổ quốc tổ chức kết hợp với Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc để tiết kiệm nguồn lực, nâng cao hiệu quả.

Các hoạt động trong ngày hội được tổ chức linh hoạt, phù hợp với điều kiện thực tế của từng địa phương, ngành nghề và doanh nghiệp. Trong đó, công đoàn chú trọng nhóm công nhân trực tiếp sản xuất, lao động nữ, lao động trẻ, lao động di cư và người lao động tại khu công nghiệp, khu chế xuất, khu kinh tế, khu nhà trọ.

Người lao động sẽ có cơ hội tham gia các hoạt động văn hóa, văn nghệ, giao lưu cộng đồng, trò chơi dân gian, thể thao quần chúng và trải nghiệm các thiết chế văn hóa, bảo tàng, thư viện, di tích, di sản. Các cấp công đoàn cũng được khuyến khích vận động đơn vị văn hóa, thể thao áp dụng chính sách miễn, giảm giá vé hoặc ưu đãi dịch vụ cho đoàn viên, người lao động.

Bên cạnh hoạt động giải trí, ngày hội còn gắn với tư vấn sức khỏe, dinh dưỡng, chăm sóc sức khỏe tinh thần; tuyên truyền phòng ngừa tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp, bảo đảm an toàn, vệ sinh lao động và xây dựng lối sống lành mạnh.

Đáng chú ý, chuỗi hoạt động năm nay tạo dấu ấn mới bằng việc đẩy mạnh kỹ năng số và an toàn lao động. Công đoàn các cấp đưa chương trình "Bình dân học vụ số" vào đời sống xưởng máy, hướng dẫn công nhân nhận diện tin xấu độc, phòng chống lừa đảo trực tuyến và làm quen với việc sử dụng trí tuệ nhân tạo (AI) an toàn. Nội dung ngày hội cũng gắn chặt với Đề án "Công đoàn tham gia xây dựng, thúc đẩy văn hóa an toàn lao động tại nơi làm việc giai đoạn 2025 - 2030", biến các phong trào thi đua thành giải pháp bảo vệ sức khỏe người thợ.

Bên cạnh giải đấu thể thao phong trào (bóng đá, cầu lông, pickleball, kéo co), sự kiện hướng ra ngoài khuôn viên nhà máy thông qua các buổi giao lưu gia đình công nhân tại khu nhà trọ. Việc tổ chức công đoàn kịp thời thăm hỏi, trao quà hỗ trợ các trường hợp tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp hay hoàn cảnh khó khăn khẳng định vai trò đồng hành, tạo điểm tựa an tâm để người lao động gắn bó lâu dài với doanh nghiệp và địa phương.