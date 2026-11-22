Đồng chí Ma Thế Hồng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh và đại biểu tham quan khu trưng bày hình ảnh, sách với chủ đề “Tuyên Quang – 195 năm hình thành và khát vọng phát triển”.

Dự ngày hội có các đồng chí: Ma Thế Hồng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh; Nguyễn Lam Sơn, Uỷ viên BCH Đảng bộ tỉnh, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ; Triệu Tài Phong, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh; lãnh đạo các ban, ngành tỉnh; đại diện công đoàn các xã, phường, công đoàn cơ sở cùng gần 700 đoàn viên, người lao động tham gia các hoạt động văn hóa, văn nghệ và thể thao.

Đồng chí Ma Thế Hồng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh dự Ngày hội.

Ngày hội diễn ra với nhiều hoạt động phong phú, tạo không gian giao lưu, trải nghiệm và tìm hiểu về văn hóa. Nổi bật là hoạt động trưng bày, giới thiệu hình ảnh, sách và chiếu phóng sự với chủ đề “Tuyên Quang – 195 năm hình thành và khát vọng phát triển” nhân kỷ niệm 195 năm Ngày thành lập tỉnh Tuyên Quang (4-11-1831 – 4-11-2026). Bên cạnh đó, đoàn viên, người lao động tham gia giao lưu, hỏi đáp kiến thức về Ngày Văn hóa Việt Nam, văn hóa công đoàn, văn hóa công nhân; thưởng thức các tiết mục văn nghệ do công đoàn cơ sở biểu diễn với nội dung ca ngợi Đảng, Bác Hồ, quê hương, đất nước, giai cấp công nhân và tổ chức Công đoàn.

Đồng chí Triệu Tài Phong, Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh, trao thưởng cho đoàn viên trả lời đúng câu hỏi tìm hiểu về Ngày Văn hóa Việt Nam.

Trong khuôn khổ ngày hội, Giải thể thao được tổ chức sôi nổi với hai môn kéo co và nhảy bao bố, thu hút 31 công đoàn cơ sở tham gia, mang đến không khí hào hứng, đoàn kết và tinh thần thi đấu hết mình. Kết thúc, Ban tổ chức trao các giải nhất, nhì, ba, khuyến khích cho các đội có thành tích cao.

Tiết mục giao lưu văn nghệ của Nữ đoàn viên CĐCS Báo và phát thanh, truyền hình tỉnh.

Các đội tham gia môn thi kéo co tại Ngày hội.

Các vận động viên tham gia nội dung thi nhảy bao bố.

Thông qua các hoạt động, tổ chức Công đoàn mong muốn tạo điều kiện để đoàn viên, người lao động được tham gia và thụ hưởng các giá trị văn hóa, thể thao; góp phần nâng cao đời sống tinh thần, rèn luyện sức khỏe, xây dựng lối sống lành mạnh. Đồng thời, đây cũng là dịp tăng cường giao lưu, gắn kết giữa các công đoàn cơ sở, xây dựng môi trường văn hóa công nhân đoàn kết, văn minh, tiến bộ.