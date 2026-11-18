Lan tỏa văn hóa công nhân tại doanh nghiệp có hơn 32.000 lao động

Tham dự chương trình có bà Võ Thị Minh Sinh – Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Nghệ An; ông Kha Văn Tám – Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh Nghệ An, cùng đại diện lãnh đạo Tập đoàn Luxshare, Công ty TNHH Luxshare-ICT (Nghệ An) và đông đảo đoàn viên, công nhân lao động.

Phát biểu khai mạc, ông Cao Nguyên Hùng – Phó Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh Nghệ An nhấn mạnh, chăm lo cho người lao động không chỉ dừng lại ở tiền lương, tiền thưởng, chế độ, chính sách hay hỗ trợ khi khó khăn, mà còn phải quan tâm đến đời sống tinh thần, sức khỏe, niềm vui và hạnh phúc của mỗi người.

Theo ông Cao Nguyên Hùng, đằng sau những dây chuyền sản xuất hiện đại và kết quả tăng trưởng của doanh nghiệp là sự cần mẫn, tận tụy, những đóng góp thầm lặng của hàng vạn công nhân, người lao động. Vì vậy, tổ chức Công đoàn cần tiếp tục đổi mới hoạt động, đưa các giá trị văn hóa đến gần hơn với công nhân, để văn hóa hiện diện tại từng phân xưởng, khu nhà trọ và nơi làm việc.

Ông Cao Nguyên Hùng cho biết, việc lựa chọn Công ty TNHH Luxshare-ICT (Nghệ An) tổ chức Ngày hội Văn hóa công nhân cấp tỉnh lần đầu tiên có ý nghĩa đặc biệt. Đây là doanh nghiệp có quy mô hơn 32.000 cán bộ, công nhân, người lao động, trong đó có nhiều người đến từ các địa phương, vùng miền và đồng bào dân tộc thiểu số.

Đánh giá cao sự quan tâm của doanh nghiệp đối với đời sống công nhân, lãnh đạo Liên đoàn Lao động tỉnh cho rằng việc đầu tư các thiết chế văn hóa, thể thao thể hiện định hướng phát triển lấy người lao động làm trung tâm.

Nhiều hoạt động văn hóa, thể thao và chăm lo người lao động

Với chủ đề “Chung một nguồn xanh - Muôn ngàn khát vọng”, Ngày hội Văn hóa công nhân tỉnh Nghệ An được tổ chức với nhiều hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể thao và chăm lo đời sống người lao động.

Các đại biểu thực hiện nghi thức khởi động “Tuần lễ Văn hóa Công nhân” và “Luxshare Cup lần thứ 7”.

Tại chương trình, Liên đoàn Lao động tỉnh Nghệ An phát động Luxshare Cup lần thứ 7. Đây là hoạt động thể thao được Tập đoàn Luxshare tổ chức định kỳ hai năm một lần, với các môn thi đấu như bóng đá, bóng rổ, cầu lông và chạy tiếp sức nữ.

Trong khuôn khổ chương trình, Liên đoàn Lao động tỉnh Nghệ An trao kinh phí hỗ trợ xây dựng 3 nhà “Mái ấm Công đoàn” cho đoàn viên có hoàn cảnh khó khăn tại công ty, với tổng số tiền 150 triệu đồng.

Dịp này, 60 công nhân viên có hoàn cảnh khó khăn được trao quà hỗ trợ; 10 công nhân lao động có thành tích xuất sắc được trao Bằng khen của Ban Thường vụ Liên đoàn Lao động tỉnh nhằm ghi nhận những thành tích và đóng góp trong phong trào thi đua.

Công ty TNHH Luxshare-ICT (Nghệ An) cũng trao tặng 2.000 cây giống cho Liên đoàn Lao động tỉnh, góp phần lan tỏa thông điệp bảo vệ môi trường và phát triển bền vững.

Ra mắt Không gian văn hóa công nhân.

Dịp này, Phó Bí thư Tỉnh ủy Võ Thị Minh Sinh cùng các đại biểu đã tham quan nhà máy, thăm hỏi sức khỏe, tình hình thu nhập và đời sống của công nhân, người lao động. Đoàn cũng tham dự lễ ra mắt “Không gian văn hóa công nhân” và khánh thành “Trung tâm sự kiện phục vụ người lao động” tại công ty.