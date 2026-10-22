Ngày hội Văn hóa công nhân sẽ diễn ra vào tháng 11 hằng năm

Ngày Văn hoá Việt Nam

Ngày 22/10, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam ban hành Hướng dẫn số 19/HD-TLĐ về tổ chức Ngày hội Văn hóa công nhân trong các cấp công đoàn, với nhiều hoạt động văn hóa, thể thao, chăm sóc sức khỏe và trải nghiệm kỹ năng số. Mục tiêu là nâng cao đời sống tinh thần cho người lao động, nhất là công nhân xa quê, ít có điều kiện tiếp cận các thiết chế văn hóa.

Theo đó, Ngày hội được tổ chức hằng năm trong tháng 11, cao điểm từ 18 đến 24/11, hưởng ứng Ngày Văn hóa Việt Nam và Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc. Hoạt động được triển khai đồng loạt, rộng khắp, theo hướng thiết thực, vui tươi, an toàn, tiết kiệm, lấy đoàn viên và người lao động làm trung tâm, đồng thời là chủ thể tham gia và sáng tạo văn hóa.

Hội thi “Trò chơi dân gian” trong công nhân, lao động của Liên đoàn Lao động tỉnh Gia Lai. Ảnh: congdoan.gialai.gov.vn

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam sẽ lựa chọn, phối hợp với một liên đoàn lao động tỉnh, thành phố, công đoàn ngành Trung ương hoặc công đoàn tổng công ty trực thuộc để tổ chức ngày hội cấp Tổng Liên đoàn. Mỗi liên đoàn lao động tỉnh, thành phố, công đoàn ngành Trung ương và tương đương tổ chức ít nhất một hoạt động ngày hội quy mô cấp tỉnh, ngành.

Ở cơ sở, công đoàn xã, phường, đặc khu phối hợp với Mặt trận Tổ quốc cùng cấp triển khai hoạt động phù hợp, có thể kết hợp với Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc tại những địa phương có ít công nhân. Công đoàn khu công nghiệp và công đoàn cơ sở doanh nghiệp được khuyến khích chủ động tổ chức chương trình văn hóa, thể thao, đồng thời vận động người sử dụng lao động cùng hỗ trợ.

Điểm nổi bật là Ngày hội không chỉ dừng ở các chương trình văn nghệ, thể thao mà còn mở rộng cơ hội để công nhân trực tiếp trải nghiệm, thụ hưởng các giá trị văn hóa. Công đoàn sẽ phối hợp với bảo tàng, thư viện, di tích, rạp chiếu phim, nhà hát, trung tâm văn hóa - thể thao, khu vui chơi và doanh nghiệp để vận động miễn, giảm giá vé, phí dịch vụ hoặc có chính sách ưu đãi cho đoàn viên, người lao động.

Tùy điều kiện từng nơi, công nhân có thể tham gia liên hoan, hội diễn văn nghệ, biểu diễn dân ca, dân vũ, trò chơi dân gian, giới thiệu trang phục truyền thống, ẩm thực, làng nghề; giao lưu bóng đá, bóng chuyền, cầu lông, pickleball, chạy bộ, kéo co. Công nhân di cư được khuyến khích giới thiệu văn hóa quê hương, qua đó tăng giao lưu giữa các vùng miền, thế hệ, dân tộc…

Các chương trình tư vấn sức khỏe, dinh dưỡng, sức khỏe tinh thần, tuyên truyền an toàn, vệ sinh lao động, phòng ngừa tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp và an toàn thực phẩm cũng được lồng ghép vào hoạt động của Ngày hội.

Đối tượng được quan tâm gồm công nhân trực tiếp sản xuất, lao động nữ, lao động trẻ, lao động di cư và người làm việc tại khu công nghiệp, khu chế xuất, khu kinh tế, khu nhà trọ - những nhóm có thể gặp khó khăn trong tiếp cận các hoạt động văn hóa, giải trí.

Ngày hội cũng hướng đến gia đình công nhân và cộng đồng nơi cư trú qua các hoạt động dành cho con công nhân, giao lưu gia đình, sinh hoạt tại khu nhà trọ, kết hợp thăm hỏi, động viên người lao động có hoàn cảnh khó khăn, bị tai nạn lao động, mắc bệnh nghề nghiệp hoặc bệnh hiểm nghèo.

Năm 2026, ngày hội được dự kiến tổ chức vào ngày 21/11 tại thành phố Bắc Ninh, với khoảng 3.000 đoàn viên, người lao động và nhân dân tham gia trực tiếp, cùng khoảng 10.000 người theo dõi trên các nền tảng số của Công đoàn Việt Nam.

Các hoạt động chính gồm chương trình văn hóa, thể thao; trò chơi dân gian, sinh hoạt văn hóa các dân tộc, vùng miền có công nhân lao động đang làm việc tại Bắc Ninh; hội thi, giao lưu, hỏi đáp về kiến thức văn hóa các vùng miền; tổ chức cho công nhân trải nghiệm, tham quan di sản văn hóa quốc gia hoặc di sản văn hóa được UNESCO công nhận trên địa bàn.