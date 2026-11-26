Tiết mục hát Then, đàn tính tại Ngày hội Văn hoá các dân tộc xã Phan Thanh năm 2026.

Chương trình gồm 14 tiết mục được dàn dựng công phu, mang đậm bản sắc văn hóa các dân tộc. Với nội dung phong phú, các tiết mục tập trung ca ngợi Đảng, Bác Hồ, quê hương, đất nước; phản ánh đời sống văn hóa tinh thần, tôn vinh những giá trị truyền thống tốt đẹp của đồng bào các dân tộc. Qua đó, góp phần giới thiệu những nét đẹp văn hóa, phong tục, tập quán của địa phương. Đây cũng là sự kiện văn hóa đặc sắc, không chỉ tạo ngày hội văn hóa cho nhân dân các dân tộc trong xã mà còn là cầu nối giao lưu, gặp gỡ, trao đổi kinh nghiệm giữa các địa phương, góp phần làm phong phú và sâu sắc thêm những giá trị văn hóa truyền thống, tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc.

Thông qua hoạt động, xã Phan Thanh tiếp tục đẩy mạnh bảo tồn, phát huy bản sắc văn hóa truyền thống gắn với quảng bá cảnh quan thiên nhiên, con người và tiềm năng phát triển du lịch địa phương.