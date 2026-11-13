Ngày hội văn hóa các dân tộc và Lễ mừng cơm mới dân tộc Lô Lô xã Hưng Đạo diễn ra từ 27 - 28/11

Ngày hội văn hóa các dân tộc và Lễ mừng cơm mới dân tộc Lô Lô diễn ra nhiều hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể thao và trải nghiệm đặc sắc.

Ngày hội được tổ chức với nhiều hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể thao và trải nghiệm đặc sắc. Trong ngày 27/11, các xóm tổ chức trang trí lán trại, trưng bày gian hàng, giới thiệu sản vật, ẩm thực và không gian văn hóa truyền thống. Buổi chiều diễn ra các trò chơi dân gian, thể thao quần chúng như kéo co, lày cỏ, nhảy bao; buổi tối tổ chức giao lưu văn nghệ và trình diễn trang phục dân tộc.

Chương trình khai mạc ngày hội diễn ra vào sáng 28/11 với hoạt động tái hiện nghi lễ mừng cơm mới của dân tộc Lô Lô, đánh trống khai hội và chương trình văn nghệ chào mừng. Trong phần hội, người dân và du khách được tham gia trải nghiệm các hoạt động thi giã gạo, đan lồng gà, tham quan gian hàng, không gian văn hóa, góc trưng bày ảnh, hiện vật, trang phục và dụng cụ sinh hoạt truyền thống.

Đặc biệt, du khách có cơ hội trải nghiệm các nghề thủ công truyền thống như đan lát, quay sợi bông, dệt vải, thêu thổ cẩm dưới sự hướng dẫn của nghệ nhân; tham gia các trò chơi dân gian như vật tay, bịt mắt bắt vịt, đi thăng bằng trên cầu khỉ…

Ngày hội nhằm tạo không gian sinh hoạt văn hóa cộng đồng, phát huy vai trò chủ thể của người dân, nghệ nhân trong gìn giữ và trao truyền di sản; đồng thời quảng bá những nét đẹp văn hóa, sản phẩm đặc trưng, tiềm năng du lịch địa phương. Qua đó, góp phần tăng cường khối đại đoàn kết các dân tộc, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội và nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân.

Kế hoạch tổ chức Ngày hội văn hóa các dân tộc và Lễ mừng cơm mới dân tộc Lô Lô