Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Hưng Đạo Mông Minh Giang đánh trống khai hội.

Điểm nhấn của ngày hội là phần tái hiện lễ mừng cơm mới của đồng bào Lô Lô xóm Khuổi Khon do các nghệ nhân và cộng đồng thực hiện. Các nghi thức đón mùa lúa mới, giới thiệu mâm cơm mới cùng những sản vật truyền thống được tái hiện, thể hiện lòng biết ơn tổ tiên, sự tri ân thiên nhiên và ước vọng về cuộc sống ấm no, đủ đầy.

Tái hiện lễ mừng cơm mới của đồng bào Lô Lô xóm Khuổi Khon tại ngày hội.

Chuỗi hoạt động diễn ra sôi nổi với nhiều nội dung thi đấu và trải nghiệm. Các cụm xóm tranh tài ở những nghề thủ công truyền thống như giã gạo, đan lồng gà, đan giỏ cá; tham gia các môn thể thao, trò chơi dân gian gồm đẩy gậy, kéo co nam - nữ, lày cỏ, nhảy bao bố, ném ngô vào gùi. Tại không gian trải nghiệm, du khách được tìm hiểu, thực hành các nghề truyền thống như quay sợi bông, dệt vải, thêu thổ cẩm, đan lát cùng nghệ nhân; tham gia các trò chơi đi cầu khỉ, bịt mắt bắt vịt, thi vật tay.

Trình diễn trang phục dân tộc và thi văn nghệ của các cụm xóm.

Trước đó, ngày 27/11, các cụm xóm trang trí gian hàng trưng bày nông sản, ẩm thực và các vật dụng truyền thống gắn với đời sống của người dân địa phương. Hội thi văn nghệ quần chúng kết hợp trình diễn trang phục truyền thống của các dân tộc Lô Lô, Tày, Nùng, Mông, Dao, Sán Chỉ...

Thông qua các hoạt động phong phú, ngày hội là dịp để cộng đồng các dân tộc gặp gỡ, giao lưu, giới thiệu những nét văn hóa đặc sắc trong đời sống sinh hoạt, lao động và sản xuất. Qua đó, góp phần gìn giữ, lưu truyền và phát huy những giá trị văn hóa truyền thống của đồng bào Lô Lô nói riêng, các dân tộc trên địa bàn xã Hưng Đạo nói chung; tăng cường tình đoàn kết trong cộng đồng, quảng bá bản sắc văn hóa, hình ảnh quê hương và con người địa phương đến với du khách.