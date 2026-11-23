Văn hóa truyền thống của mỗi dân tộc được lưu giữ trong tiếng nói, trang phục, làn điệu dân ca, lễ hội và những tập quán sinh hoạt được trao truyền qua nhiều thế hệ, những giá trị ấy tạo nên diện mạo văn hóa đa dạng, phản ánh lịch sử hình thành và đời sống tinh thần của các cộng đồng cư dân.

Tại Thái Nguyên, sự hiện diện của nhiều dân tộc với những sắc thái văn hóa riêng tạo nên nguồn lực quan trọng để bảo tồn di sản và phát triển du lịch văn hóa.

Việc đưa các giá trị truyền thống đến gần công chúng cũng mở ra cơ hội để người dân trực tiếp tham gia gìn giữ, thực hành và giới thiệu bản sắc của dân tộc mình.

Các hoạt động nghệ thuật biểu diễn trước thềm khai mạc chào mừng Ngày Văn hóa Việt Nam

Hưởng ứng “Ngày Văn hóa Việt Nam” năm 2026 (24.11) Sở VHTTDL tỉnh Thái Nguyên tổ chức Ngày hội văn hóa các dân tộc cấp tỉnh trong hai ngày (23 và 24.11) tại Bảo tàng Văn hóa các dân tộc Việt Nam, phường Phan Đình Phùng (Thái Nguyên).

Điểm nhấn của Ngày hội là chương trình nghệ thuật chào mừng và khai mạc diễn ra lúc 20h ngày 23.11 với các tiết mục biểu diễn, trích đoạn lễ hội, nghi thức sinh hoạt văn hóa truyền thống và trình diễn trang phục của các dân tộc.

Không gian di sản được thể hiện qua những làn điệu đã được đưa vào Danh mục di sản văn hóa phi vật thể quốc gia như hát Then, Lượn Slương, Lượn Cọi, hát Sli, hát Pá Dung, hát Soọng Cô, hát Sấng Cọ, múa Tắc Xình và múa khèn.

Các đại biểu tham dự trước thềm sự kiện

Bên cạnh sân khấu biểu diễn, khu vực trưng bày giới thiệu văn hóa các dân tộc được tổ chức với những nội dung về trang phục, nhạc cụ, ẩm thực và các hoạt động trải nghiệm mặc trang phục truyền thống, chụp ảnh, tham gia trò chơi dân gian.

Việc bố trí không gian trải nghiệm tạo điều kiện để công chúng tiếp cận văn hóa bằng những hoạt động cụ thể, qua đó hiểu thêm về đời sống, phong tục và đặc trưng văn hóa của từng cộng đồng dân tộc.

Ngày 24.11, các hoạt động trình diễn di sản văn hóa phi vật thể quốc gia, giới thiệu trích đoạn lễ hội, nghi thức sinh hoạt truyền thống và trình diễn trang phục dân tộc tiếp tục diễn ra tại sân khấu Bảo tàng Văn hóa các dân tộc Việt Nam vào buổi sáng và buổi chiều.

Nằm cách đó không xa, tại Quảng trường Võ Nguyên Giáp (phường Phan Đình Phùng) cũng sẽ diễn ra các môn thể thao truyền thống gồm đẩy gậy, kéo co và trò chơi đi cà kheo, thu hút vận động viên các đoàn cùng Nhân dân, du khách tham gia.

Làn điệu hát Then, đàn Tính ngân vang tại Bảo tàng Văn hóa các Dân tộc Việt Nam sáng 23.11

Các hoạt động thể thao dân tộc góp phần giới thiệu những hình thức vận động gắn với đời sống cộng đồng, tinh thần thượng võ và sinh hoạt văn hóa truyền thống, tạo thêm không gian giao lưu giữa các đoàn nghệ nhân, diễn viên và vận động viên.

Chương trình nghệ thuật và bế mạc Ngày hội diễn ra lúc 20h ngày 24.11 tiếp tục giới thiệu các tiết mục tiêu biểu, trích đoạn lễ hội, nghi thức sinh hoạt văn hóa truyền thống và trang phục đặc trưng của các dân tộc tham gia.

Cùng với hoạt động tại Bảo tàng Văn hóa các dân tộc Việt Nam, tỉnh triển khai từ 5 đến 10 buổi biểu diễn nghệ thuật phục vụ Nhân dân tại các xã, phường trong tháng 11, đưa những giá trị nghệ thuật truyền thống đến gần hơn với đời sống cơ sở.

Một hướng triển khai khác là khuyến khích các cơ sở lưu trú du lịch và điểm du lịch cộng đồng tổ chức không gian trải nghiệm văn hóa, với hoạt động thưởng trà, mặc trang phục dân tộc, trò chơi dân gian, trình diễn văn nghệ và trưng bày sản phẩm thủ công mỹ nghệ.

Thông qua các hoạt động này, văn hóa truyền thống có thêm cơ hội hiện diện trong sản phẩm du lịch, tạo điều kiện để du khách tìm hiểu di sản và tiếp cận bản sắc địa phương qua những trải nghiệm gắn với đời sống cộng đồng.

Trang phục mang màu sắc văn hóa tại chương trình

Cùng với các hoạt động văn hóa, tỉnh phát động phong trào thể dục thể thao hưởng ứng “Ngày Văn hóa Việt Nam”, khuyến khích tổ chức giải đấu quần chúng, đồng diễn thể thao, biểu diễn võ cổ truyền và thi đấu các môn thể thao dân tộc.

Công tác truyền thông cũng được triển khai trên nhiều nền tảng, tập trung giới thiệu hình ảnh con người, văn hóa tiêu biểu của Thái Nguyên, tôn vinh di sản truyền thống và quảng bá các giá trị văn hóa Việt Nam đến công chúng.

Với chuỗi hoạt động trải rộng từ biểu diễn nghệ thuật, trưng bày, trải nghiệm di sản đến thể thao truyền thống và du lịch cộng đồng, Ngày hội tạo thêm không gian để các giá trị văn hóa dân tộc được thực hành, giới thiệu và tiếp nối trong đời sống đương đại.