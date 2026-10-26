Ngày hội văn hóa các dân tộc miền núi Đà Nẵng dự kiến diễn ra tháng 7.2027

Ngày hội Văn hóa, Thể thao và Du lịch các dân tộc miền núi trên địa bàn thành phố Đà Nẵng lần thứ I dự kiến diễn vào tháng 7.2027

UBND TP Đà Nẵng vừa ban hành Kế hoạch số 543/KH-UBND về tổ chức “Ngày hội Văn hóa, Thể thao và Du lịch các dân tộc miền núi trên địa bàn thành phố Đà Nẵng lần thứ I” năm 2027. Đây là hoạt động văn hóa, thể thao, du lịch của đồng bào miền núi lần đầu được tổ chức sau khi hợp nhất tỉnh Quảng Nam và TP Đà Nẵng, thực hiện mô hình chính quyền địa phương hai cấp.

Tôn vinh bản sắc văn hóa, đề cao vai trò nghệ nhân

Với chủ đề “Sắc màu văn hóa các dân tộc thành phố Đà Nẵng”, ngày hội có quy mô cấp thành phố, dành cho các xã, phường vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi, xã Thạnh Mỹ là đơn vị đăng cai, các xã Tây Giang, Avương và Hùng Sơn phối hợp tổ chức. Các hoạt động dự kiến diễn ra trong bốn ngày, từ 15 đến 18.7.2027 tại sân vận động xã Thạnh Mỹ; khai mạc lúc 20 giờ ngày 15.7 và bế mạc lúc 15 giờ ngày 18.7.

Theo kế hoạch, mỗi đoàn tham gia sẽ xây dựng không gian trưng bày tối thiểu 20m², giới thiệu nhạc cụ, trang phục, hình ảnh, sách, sản phẩm thủ công, thổ cẩm, mô hình kiến trúc cùng các sản phẩm du lịch, sản phẩm OCOP, đặc sản địa phương. Điểm đáng chú ý là các không gian này phải có sự tham gia trực tiếp của nghệ nhân hoặc người am hiểu văn hóa bản địa; thông tin về hiện vật, tên gọi, công năng, ngữ cảnh sử dụng và ý nghĩa văn hóa phải được kiểm chứng.

Ngày hội còn có liên hoan nghệ thuật quần chúng, trình diễn trang phục truyền thống, giới thiệu trích đoạn lễ hội và nghi thức sinh hoạt văn hóa gắn với nghi lễ dựng cây nêu ở những địa phương có thực hành này. Các tiết mục giới thiệu nghi thức được yêu cầu có lời thuyết minh bằng tiếng Việt, thời lượng không quá 10 phút mỗi địa phương. Hoạt động trình diễn nghề dệt thổ cẩm, điêu khắc và sản phẩm nghề truyền thống dự kiến diễn ra ngày 16.7.

Cũng trong ngày 16.7, tọa đàm về phát huy vai trò chủ thể văn hóa bản địa sẽ bàn việc bảo tồn, thực hành và trao truyền văn hóa, vai trò của nghệ nhân, già làng, người có uy tín, cùng cơ chế để cộng đồng tham gia thực chất vào bảo tồn và quảng bá giá trị truyền thống.

Bên cạnh hoạt động văn hóa, chương trình dự kiến có năm môn thể thao gồm bắn ná - bắn nỏ, đẩy gậy, kéo co, việt dã leo núi và bóng chuyền; tạo không gian giao lưu giữa các đoàn vận động viên, nghệ nhân, diễn viên quần chúng từ các địa phương miền núi.

Kết nối sản phẩm, mở rộng không gian du lịch vùng cao

Ở lĩnh vực du lịch, điểm nhấn là các hoạt động giới thiệu kỹ năng phục vụ du lịch cộng đồng, không gian trải nghiệm và quảng bá điểm đến miền núi, cùng các chương trình khảo sát dành cho đơn vị lữ hành, báo chí tại Tây Giang, Avương và Hùng Sơn.

Một tọa đàm về kết nối phát triển du lịch vùng đồng bào dân tộc thiểu số dự kiến tổ chức ngày 17.7, tập trung đánh giá sản phẩm hiện có và đề xuất các giải pháp liên kết tour, tuyến gắn với giá trị văn hóa truyền thống.

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Cùng với đó, Ban tổ chức dự kiến bố trí không gian khoảng 100m² để giới thiệu du lịch; phiên chợ vùng cao rộng khoảng 200m² trưng bày nông sản, dược liệu, thổ cẩm, sản phẩm OCOP và hàng hóa đặc trưng. Lễ hội ẩm thực mang chủ đề “Tinh hoa ẩm thực miền núi Đà Nẵng” sẽ diễn ra ngày 17.7, với hoạt động chế biến, giới thiệu và phục vụ các món ăn truyền thống của từng địa phương.

Theo Kế hoạch, ngày hội không chỉ là hoạt động biểu diễn, giao lưu mà còn hướng tới quảng bá sản phẩm, kết nối doanh nghiệp lữ hành và từng bước hình thành các tuyến, điểm du lịch đặc trưng.

UBND thành phố yêu cầu tổ chức thiết thực, tiết kiệm, tôn trọng phong tục, tập quán tốt đẹp và bảo đảm vai trò chủ thể của cộng đồng. Kết quả sau ngày hội sẽ được đánh giá thông qua sự tham gia và mức độ hài lòng của nghệ nhân, người dân, giá trị được trao truyền, khả năng phát triển sản phẩm du lịch bền vững và các cam kết bảo tồn.