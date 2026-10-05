Ngày hội tư vấn hướng nghiệp cho 1.800 đoàn viên, học sinh

Ngày hội được tổ chức với sự phối hợp của Đoàn phường Phú Thượng, Trường THPT Tây Hồ và Trường Cao đẳng FPT Polytechnic, hướng tới kỷ niệm 70 năm Ngày truyền thống Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam (15/10/1956-15/10/2026).

Phó Bí thư Thành đoàn Hà Nội Đào Đức Việt phát biểu khai mạc chương trình.

Phát biểu tại Ngày hội, Phó Bí thư Thành đoàn, Chủ tịch Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam thành phố Hà Nội Đào Đức Việt nhấn mạnh, hướng nghiệp cần giúp người trẻ “hiểu mình – hiểu nghề – hiểu xu thế”, từ đó lựa chọn con đường phù hợp với năng lực, sở trường và nhu cầu xã hội.

Trước sự phát triển nhanh chóng của công nghệ và trí tuệ nhân tạo, mỗi bạn trẻ cần chủ động trang bị kiến thức, kỹ năng, khả năng thích ứng và tinh thần tự học để tự tin nắm bắt cơ hội trong tương lai.

Chuyên gia hướng nghiệp, Thạc sĩ Lê Anh Tuấn chia sẻ, tư vấn cho học sinh tại ngày hội.

Tại sự kiện, ông Đào Đức Việt lưu ý, với hơn 1.800 học sinh tham gia, ngày hội cần tạo ra giá trị thiết thực đối với từng người. Vai trò của tổ chức Đoàn, Hội là tạo môi trường, cung cấp thông tin, cơ hội và những trải nghiệm cần thiết để thanh niên tự tin lựa chọn tương lai.

Học sinh trải nghiệm, tìm hiểu thông tin tại các gian hàng tư vấn hướng nghiệp

Tại Ngày hội, các em học sinh được gặp gỡ, giao lưu và trao đổi trực tiếp với các chuyên gia, thầy cô về ngành học, nghề nghiệp và những yêu cầu của thị trường lao động.

Bên canh đó, các em còn được tham quan, tìm hiểu và trải nghiệm thực tế tại các gian hàng tư vấn hướng nghiệp, trực tiếp khám phá đặc điểm ngành nghề, yêu cầu về kiến thức, kỹ năng và môi trường học tập.