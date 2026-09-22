Ngày hội truyền thông về Internet và chuyển đổi số tại Yên Bình

Quang cảnh ngày hội.

Với chủ đề “Đọc thông minh - Kết nối số - Sáng tạo tương lai”, chương trình được tổ chức theo hướng tăng cường tương tác, trải nghiệm, tạo cơ hội để học sinh tiếp cận kiến thức về công nghệ, Internet và văn hóa đọc bằng những hình thức gần gũi, sinh động.

Đông đảo học sinh tham gia Ngày hội truyền thông về Internet và chuyển đổi số năm 2026.

Điểm nhấn của ngày hội là “Sân chơi trí thức số” với chủ đề “Đọc số - Hiểu số - Sống số”.

Thông qua hình thức thi trắc nghiệm tương tác trực tiếp trên máy tính, học sinh được kiểm tra kiến thức, giao lưu và xử lý các tình huống liên quan đến Internet, chuyển đổi số.

Nội dung thi không chỉ tạo không khí sôi nổi mà còn hướng các em tới cách tiếp nhận, khai thác và sử dụng thông tin trên môi trường mạng an toàn, có chọn lọc.

Các đội thi hào hứng tham gia “Sân chơi trí thức số” với chủ đề “Đọc số - Hiểu số - Sống số”.

Ban tổ chức trao giải cho các đội thi tham gia “Sân chơi trí thức số”.

Cùng với sân chơi trí thức, xe thư viện lưu động đa phương tiện thu hút đông đảo học sinh bằng không gian đọc mở và các hoạt động trải nghiệm công nghệ.

Hàng nghìn đầu sách thuộc nhiều lĩnh vực được giới thiệu, cùng khu vực truy cập Internet, chiếu phim và các nội dung trực quan về khoa học STEM, văn hóa đọc. Qua đó, học sinh có thêm lựa chọn để khám phá kiến thức ngoài chương trình học, đồng thời trải nghiệm sự kết hợp giữa sách và công nghệ trong quá trình tìm hiểu thông tin.

Ngày hội tạo không gian kết nối giữa sách, công nghệ và tri thức, khuyến khích học sinh chủ động khám phá, học hỏi.

Thông qua các hoạt động trải nghiệm, học sinh có thêm cơ hội thực hành kỹ năng tìm kiếm, tiếp nhận và chọn lọc thông tin, từng bước hình thành thói quen sử dụng Internet an toàn, có trách nhiệm.

Ngày hội đồng thời tạo không gian kết nối giữa sách, công nghệ và tri thức, góp phần đổi mới cách tiếp cận văn hóa đọc, khuyến khích học sinh chủ động khám phá, học hỏi và phát huy khả năng sáng tạo trong thời đại số hiện nay.