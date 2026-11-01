Ngày hội tri ân người tiêu dùng 2026: Hướng tới phát triển bền vững
Sự kiện diễn ra trong bối cảnh thương mại điện tử và kinh tế số đang bùng nổ, mang lại nhiều cơ hội tiếp cận hàng hóa nhưng cũng đặt người tiêu dùng trước các rủi ro như thông tin sai lệch, hàng giả, hàng không rõ nguồn gốc và quảng cáo gây nhầm lẫn. Consumer Fest 2026 được tổ chức không chỉ nhằm tri ân khách hàng, mà còn hướng tới việc trang bị kỹ năng lựa chọn dịch vụ an toàn, giúp người dân chủ động bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của mình.
Nguồn Công Thương: https://media.congthuong.vn/ngay-hoi-tri-an-nguoi-tieu-dung-2026-huong-toi-phat-trien-ben-vung-479374.media