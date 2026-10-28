Ngày hội tôn vinh những người thợ giỏi của Đoàn Kinh tế - Quốc phòng 732

Cùng dự có các đồng chí lãnh đạo một số cơ quan chức năng Binh đoàn 15; lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đoàn Kinh tế - Quốc phòng 732.

Đại tá Nguyễn Hồng Lam, Phó tư lệnh Binh đoàn 15, lãnh đạo cơ quan Binh đoàn 15 và đơn vị kiểm tra, rút kinh nghiệm thi thực hành tại vườn cây.

Hội thi thợ giỏi khai thác mủ cao su năm 2026 của Đoàn Kinh tế - Quốc phòng 732 thu hút 32 thợ giỏi được tuyển chọn thông qua hội thi cấp đội. Sau hai ngày diễn ra sôi nổi, các tuyển thủ đã hoàn thành tốt 4 phần thi, gồm: Dụng cụ, lý thuyết, tốc độ và thực hành. Trong đó, ở phần thi thực hành mỗi tuyển thủ phải hoàn thành việc cạo 80 cây trong vòng 18 phút.

Theo Ban tổ chức hội thi, Đoàn Kinh tế - Quốc phòng 732 hiện đang quản lý 2.343,28 ha cao su, với đội ngũ thợ khai thác mủ cao su gồm 492 người. Những năm qua, Đảng ủy, Ban chỉ huy Đoàn đã lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai sâu rộng, hiệu quả phong trào “Luyện tay nghề - Thi thợ giỏi”.

Thượng tá Nguyễn Xuân Chung, Đoàn trưởng Đoàn Kinh tế - Quốc phòng 732 trao giải Nhất cho Đội 1.

Đại tá Phan Văn Phú, Bí thư Đảng ủy, Phó đoàn trưởng Đoàn Kinh tế - Quốc phòng 732 trao giải Nhì cho hai cá nhân.

Lãnh đạo Đoàn Kinh tế - Quốc phòng 732 vinh danh, khen thưởng công nhân hoàn thành tốt nhiệm vụ trong hai năm 2025-2026.

Riêng năm 2026, Đoàn Kinh tế - Quốc phòng 732 đã đào tạo mới 105 thợ, đào tạo lại 121 thợ và tính đến hết tháng 9-2026 đã tiến hành kiểm tra chấm điểm kỹ thuật được 2.711 lượt thợ, tỷ lệ thợ đạt khá, giỏi trên 96%.

Đặc biệt, Hội thi thợ giỏi khai thác mủ cao su năm 2026 được tổ chức chặt chẽ, nghiêm túc từ cấp đội đến cấp Đoàn. Hội thi là dịp để người thợ khai thác mủ rèn luyện, nâng cao trình độ tay nghề và là Ngày hội tôn vinh những người thợ giỏi, những nhân tố quan trọng trong Phong trào Thi đua Quyết thắng, phong trào “Luyện tay nghề - Thi thợ giỏi” của đơn vị.

Các tuyển thủ đi vào trường thi.

Phát biểu tại hội thi, Đại tá Nguyễn Hồng Lam, Phó tư lệnh Binh đoàn 15 ghi nhận, biểu dương, đánh giá cao công tác chuẩn bị, công tác tổ chức, điều hành và kết quả Hội thi thợ giỏi khai thác mủ cao su năm 2026 của Đoàn Kinh tế - Quốc phòng 732; đồng thời chúc mừng các tuyển thủ đã hoàn thành các nội dung của hội thi.

Các tuyển thủ thi thực hành.

Đại tá Nguyễn Hồng Lam đề nghị Đảng ủy, Ban chỉ huy Đoàn Kinh tế - Quốc phòng 732 tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai quyết liệt các biện pháp. Trong đó cần tập trung phát huy sáng kiến, cải tiến kỹ thuật, ứng dụng các tiến bộ khoa học và cơ giới hóa vào sản xuất. Cùng với đó, thực hiện nghiêm quy trình kỹ thuật, đẩy mạnh vận động phân bón tăng thêm và làm tốt công tác quản lý, bảo vệ vật tư, sản phẩm; không ngừng chăm lo nâng cao đời sống của người lao động và nhân dân trên địa bàn.

Kết thúc hội thi, Đoàn Kinh tế - Quốc phòng 732 đã trao 1 giải Nhất, 1 giải Nhì, 1 giải Ba và 1 giải Khuyến khích cho các Đội đạt kết quả cao; trao các giải cá nhân và vinh danh những công nhân hoàn thành tốt, xuất sắc nhiệm vụ trong 2 năm 2025-2026.