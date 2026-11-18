Ngày hội tôn vinh những giá trị văn hóa đặc sắc của Lào Cai diễn ra từ ngày 20 – 24/11/2026, tại phường Yên Bái, tỉnh Lào Cai. Ảnh: CTV

Ngày hội tôn vinh những giá trị văn hóa đặc sắc của Lào Cai

Với chủ đề "Sắc màu văn hóa Lào Cai", sự kiện không chỉ là dịp tôn vinh, bảo tồn và phát huy bản sắc văn hóa các dân tộc, tăng cường khối đại đoàn kết cộng đồng và tạo không gian để nhân dân trực tiếp sáng tạo, thụ hưởng văn hóa, mà còn là bước tiến quan trọng trong việc quảng bá hình ảnh đất và người Lào Cai.

Điểm hẹn mở màn cho chuỗi sự kiện là Chương trình nghệ thuật đặc biệt hưởng ứng Ngày Văn hóa Việt Nam, diễn ra vào lúc 20 giờ ngày 20/11/2026 tại Quảng trường 19/8, phường Yên Bái và được truyền hình trực tiếp trên sóng Báo và Phát thanh, Truyền hình tỉnh Lào Cai.

Trước đó, không gian đô thị trung tâm hành chính tỉnh Lào Cai sẽ rực rỡ sắc màu với màn diễu diễn đường phố quy tụ từ 6 đến 8 khối đại diện cho các dân tộc đặc trưng của tỉnh Lào Cai (mỗi khối 40 nghệ nhân, diễn viên quần chúng thuộc các dân tộc Tày, Mông, Dao, Thái, Kinh, Cao Lan...).

Vòng xòe đại đoàn kết. Ảnh: CTV

Chương trình chính thức kéo dài 70 phút, bao gồm nghi lễ trọng thể và chương trình nghệ thuật đặc sắc, kết thúc bằng màn múa sạp, múa xòe tập thể mang đậm tình đoàn kết cộng đồng. Ngay sau chương trình, các đại biểu và nhân dân sẽ được mời gọi bước vào không gian trải nghiệm văn hóa độc đáo của trà Shan và thổ cẩm.

Một trong những tâm điểm thu hút du khách xuyên suốt từ ngày 20/11 đến 24/11/2026 là Không gian Trà Shan và Sắc màu Thổ cẩm Lào Cai năm 2026 tổ chức tại Khu vực phố đi bộ Hào Gia, phường Yên Bái.

Với quy mô 30 gian hàng được thiết kế gần gũi thiên nhiên, sử dụng vật liệu thân thiện môi trường và có khả năng tái sử dụng, không gian mang đến một bức tranh sinh động về đời sống văn hóa bản địa.

Nơi đây sẽ trưng bày, giới thiệu các sản phẩm trà danh tiếng, trang phục, nghề thủ công truyền thống, thổ cẩm ứng dụng, tư liệu văn hóa và các sản phẩm OCOP tiêu biểu của Lào Cai.

Đặc biệt, du khách sẽ có cơ hội tham gia các hoạt động tương tác đặc sắc như: Trình diễn nghệ thuật pha trà, thưởng trà và tọa đàm, đấu giá sản phẩm trà; trải nghiệm trình diễn nghề thủ công, trang phục truyền thống cùng nghệ nhân, người trồng chè và cộng đồng.

Các chương trình giao lưu văn hóa, văn nghệ quần chúng diễn ra vào các buổi tối từ 20/11 đến 24/11/2026 tại chính khu vực phố đi bộ Hào Gia, phường Yên Bái.

Nhảy sạp truyền thống của đồng bào các dân tộc Tây Bắc. Ảnh: CTV

Sự kiện thiết thực hưởng ứng Ngày Văn hóa Việt Nam (24/11), gắn với Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc (18/11) và kỷ niệm 80 năm Hội nghị Văn hóa toàn quốc lần thứ nhất (24/11/1946-24/11/2026).

Qua đó, ngày hội góp phần tôn vinh, bảo tồn và phát huy bản sắc văn hóa các dân tộc, củng cố khối đại đoàn kết, tạo không gian để nhân dân sáng tạo, thụ hưởng văn hóa, đồng thời quảng bá hình ảnh, con người, di sản và sản phẩm đặc trưng, gắn bảo tồn văn hóa với phát triển du lịch, công nghiệp văn hóa, sinh kế cộng đồng và lan tỏa thương hiệu "Lào Cai - Nơi hội tụ sắc màu Tây Bắc".