Ngày hội 'Tôn vinh hàng Việt-Kết nối tiêu dùng' lan tỏa tinh thần ưu tiên dùng hàng Việt

Ngày hội thu hút sự tham gia của đông đảo cán bộ, đoàn viên, hội viên, các hộ kinh doanh, doanh nghiệp và người dân trên địa bàn. Tại đây, nhiều sản phẩm do các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất được trưng bày, giới thiệu, tạo điều kiện để người tiêu dùng trực tiếp tìm hiểu về nguồn gốc, chất lượng, mẫu mã và giá trị của từng sản phẩm.

Các đơn vị doanh ngihệp tặng hoa chúc mừng Ngày hội "Tôn vinh hàng Việt-Kết nối tiêu dùng" phường Thanh Khê năm 2026.

Bên cạnh hoạt động trưng bày, quảng bá sản phẩm, trong 2 ngày 27 và 28-9, Ngày hội còn diễn ra các hoạt động giao lưu, giới thiệu sản phẩm, tuyên truyền về quyền lợi người tiêu dùng và vận động người dân lựa chọn, sử dụng hàng hóa có nguồn gốc rõ ràng, bảo đảm chất lượng cùng với chương trình “Nhịp sống Thanh Khê”, “Điểm hẹn cộng đồng” với sự góp mặt của các Câu lạc bộ, đội, nhóm. Qua đó, góp phần nâng cao nhận thức của người tiêu dùng, đồng thời tạo cơ hội để các cơ sở sản xuất, kinh doanh kết nối, mở rộng thị trường.

Lãnh đạo phường Thanh Khê tặng "Giỏ hàng Việt nghĩa tình" cho 20 hộ nghèo, cận nghèo trên địa bàn phường.

Phát biểu tại Ngày hội, lãnh đạo phường Thanh Khê cho biết, việc tổ chức các hoạt động tôn vinh hàng Việt không chỉ là dịp giới thiệu những sản phẩm có chất lượng mà còn góp phần xây dựng thói quen tiêu dùng văn minh, trách nhiệm. Địa phương tiếp tục khuyến khích các doanh nghiệp, hộ kinh doanh nâng cao chất lượng sản phẩm, đổi mới mẫu mã, xây dựng thương hiệu và thực hiện nghiêm các quy định về nguồn gốc, xuất xứ hàng hóa.

Đông đảo người dân tham quan, mua sắm tại Ngày hội.

Thông qua Ngày hội, phường Thanh Khê tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền, vận động cán bộ, đoàn viên, hội viên và các tầng lớp nhân dân ưu tiên lựa chọn hàng Việt Nam có chất lượng, góp phần hỗ trợ sản xuất trong nước, thúc đẩy thương mại – dịch vụ và thực hiện hiệu quả cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” trên địa bàn.

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