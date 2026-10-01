Ngày hội toàn dân học tập số và tổng kết, trao giải Cuộc thi “Công dân số xứ Lạng” sẽ diễn ra vào ngày 10/10

Giám đốc Sở KH&CN phát biểu tại cuộc họp

Đại diện Phòng Chuyển đổi số, Sở KH&CN trình bày kế hoạch tổ chức Ngày hội toàn dân học tập số và tổng kết, trao giải Cuộc thi “Công dân số xứ Lạng” năm 2026

Theo kế hoạch, Ngày hội toàn dân học tập số và tổng kết, trao giải Cuộc thi “Công dân số xứ Lạng” năm 2026 được tổ chức vào ngày 10/10 tại Trung tâm hội nghị tỉnh.

Tại sự kiện, người dân sẽ được trực tiếp tiếp cận, hướng dẫn và thực hành các kỹ năng số; trải nghiệm và sử dụng một số nền tảng, ứng dụng và dịch vụ số thiết yếu như VNeID, tài khoản định danh điện tử, chữ ký số. Người dân cũng sẽ được tuyên truyền, hướng dẫn kỹ năng bảo đảm an toàn trên môi trường số.

Lãnh đạo Báo và Phát thanh, Truyền hình tỉnh phát biểu tại cuộc họp

Lãnh đạo Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch phát biểu tại cuộc họp

Tại cuộc họp, các đại biểu đã trao đổi, thống nhất các nội dung, nhiệm vụ và phương án phối hợp tổ chức ngày hội.

Phát biểu kết luận cuộc họp, lãnh đạo Sở KH&CN đề nghị các cơ quan, đơn vị liên quan phối hợp chặt chẽ; kịp thời trao đổi, xử lý các vấn đề phát sinh trong quá trình chuẩn bị ngày hội. Phòng Chuyển đổi số và Trung tâm Công nghệ số làm đầu mối theo dõi, đôn đốc; báo cáo, xử lý kịp thời những nội dung cần thống nhất giữa các đơn vị.

Đồng chí cũng lưu ý chương trình, kịch bản ngày hội phải được xây dựng sớm, chi tiết và rà soát kỹ; các thành phần tham gia, bộ phận phục vụ cần thống nhất, chủ động thực hiện theo đúng kế hoạch.

Các đại biểu khảo sát tại địa điểm tổ chức ngày hội

Trong khuôn khổ chương trình, các đại biểu đã tiến hành khảo sát tại địa điểm tổ chức ngày hội.