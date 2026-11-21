Tiết mục văn nghệ trong khuôn khổ sự kiện

Ngày hội do UBND phường Chánh Hưng tổ chức, nằm trong chuỗi hoạt động kỷ niệm Ngày Di sản Văn hóa Việt Nam (23.11) và Ngày Văn hóa Việt Nam (24.11). Với chủ đề “Tinh hoa hồn Việt”, Chương trình hướng đến khơi dậy lòng yêu nước, niềm tự hào dân tộc; đồng thời tạo không gian để người dân tiếp cận, tìm hiểu và trải nghiệm những giá trị văn hóa truyền thống.

Đưa di sản đến gần đời sống

Một trong những hoạt động thu hút sự quan tâm tại ngày hội là không gian triển lãm thư pháp chữ Quốc ngữ với chủ đề “Nét chữ nết người”, quy tụ hơn 300 ông đồ đến từ ba miền.

Khen thưởng 30 tác giả có tác phẩm vào Vòng Chung khảo Cuộc thi ảnh “Gia đình cùng đọc sách TP.HCM” năm 2026

Bên cạnh đó, chương trình hòa tấu nhạc cụ dân tộc giới thiệu những thanh âm truyền thống, giúp người xem có thêm cơ hội tìm hiểu về âm nhạc dân tộc. Không gian văn hóa cũng được mở rộng qua các khu trưng bày gốm sứ Bát Tràng, tranh dân gian Đông Hồ, văn hóa cồng chiêng Tây Nguyên, văn hóa và ẩm thực của đồng bào Chăm.

Tại các khu vực trải nghiệm, người dân và khách tham quan có thể tìm hiểu nghề thủ công, phong tục, tập quán của các cộng đồng; thưởng thức trà đạo và tham gia không gian đọc sách gia đình. Các hoạt động tạo điều kiện để công chúng trực tiếp tìm hiểu những giá trị văn hóa, đồng thời tăng cường giao lưu giữa các cộng đồng.

Đại biểu và nhân dân tham dự họp mặt kỷ niệm Ngày Di sản văn hóa Việt Nam và Ngày Văn hóa Việt Nam

Đáng chú ý, không gian văn hóa và ẩm thực Chăm có sự tham gia giới thiệu của bà con đồng bào dân tộc Chăm tại khu phố 13, 14. Qua đó, những nét văn hóa đặc trưng được giới thiệu trực tiếp đến người dân, góp phần tăng cường sự gắn kết giữa các cộng đồng dân cư trên địa bàn.

Không gian văn hóa và ẩm thực đồng bào Chăm

Cùng với các hoạt động trực tiếp, Trung tâm Cung ứng dịch vụ công phường Chánh Hưng ra mắt Không gian văn hóa số. Không gian này tập hợp, số hóa tư liệu về lịch sử, kiến trúc, văn hóa và quá trình phát triển của địa phương, trong đó có những câu chuyện về Chánh Hưng xưa và nay. Việc giới thiệu tư liệu trên nền tảng số giúp người dân tiếp cận thông tin thuận tiện hơn, nhất là thế hệ trẻ.

Dịp này, UBND phường Chánh Hưng vinh danh, khen thưởng 30 tác giả trên địa bàn có tác phẩm vào Vòng Chung khảo Cuộc thi ảnh “Gia đình cùng đọc sách TP.HCM” năm 2026. Trong đó, một tác phẩm được vinh danh tại lễ tổng kết và trao giải cấp thành phố.

Phát huy giá trị di sản từ cộng đồng

Phát biểu tại ngày hội, ông Dương Văn Dân, Phó Chủ tịch UBND phường Chánh Hưng, nhấn mạnh ý nghĩa của việc gìn giữ và phát huy các giá trị di sản trong đời sống hiện nay. Theo ông, văn hóa và di sản không chỉ là tài sản của quá khứ mà còn là nguồn lực tinh thần để xây dựng hiện tại và kiến tạo tương lai.

Biểu diễn nhạc cụ dân tộc

“Văn hóa và di sản không chỉ là tài sản của quá khứ, mà còn là nguồn lực nội sinh, sức mạnh tinh thần to lớn để chúng ta dựng xây hiện tại và kiến tạo tương lai”, ông Dương Văn Dân chia sẻ.

Phó Chủ tịch UBND phường Chánh Hưng cho biết, địa phương có những di tích lịch sử, kiến trúc nghệ thuật gắn với ký ức của nhiều thế hệ người dân, tiêu biểu là Cầu Chữ Y và Di tích kiến trúc nghệ thuật Đình Hưng Phú, tại số 617/19 Ba Đình. Đây là những địa chỉ lưu giữ các giá trị lịch sử, văn hóa và kiến trúc truyền thống Nam Bộ.

Khu vực đọc sách

Trong chuỗi hoạt động từ ngày 10.11 đến 23.11.2026, các cơ quan, đơn vị, trường học và khu phố đã tổ chức các đoàn tham quan, tìm hiểu Đình Hưng Phú. Lãnh đạo phường cũng đến thăm hỏi, tặng quà và tri ân Ban Quản lý di tích.

Theo ông Dương Văn Dân, những hoạt động này góp phần giáo dục truyền thống, bồi đắp niềm tự hào về lịch sử, văn hóa địa phương cho thế hệ trẻ và các tầng lớp nhân dân.

Đề cập đến Ngày Văn hóa Việt Nam lần đầu tiên được tổ chức vào ngày 24.11 năm nay, ông Dương Văn Dân cho rằng đây là dịp khẳng định vai trò của văn hóa trong đời sống xã hội và quá trình phát triển đất nước. Ngày hội tại Chánh Hưng cũng là hoạt động cụ thể nhằm đưa các giá trị văn hóa đến gần hơn với cộng đồng.

“Văn hóa không ở đâu xa xôi, văn hóa hiện diện trong từng nếp nghĩ, hành động, từng sản phẩm sáng tạo và sự gắn kết cộng đồng của mỗi người dân phường Chánh Hưng”, ông nhấn mạnh.

Để các giá trị văn hóa tiếp tục được gìn giữ sau ngày hội, lãnh đạo phường đề nghị các ban, ngành, đoàn thể và 48 khu phố phát huy vai trò chủ thể của người dân trong bảo tồn, sáng tạo và thụ hưởng văn hóa; quan tâm bảo vệ, tôn tạo và phát huy giá trị Đình Hưng Phú, Cầu Chữ Y; duy trì, nhân rộng các câu lạc bộ văn hóa nghệ thuật truyền thống, đờn ca tài tử và dân ca tại cơ sở.

Địa phương cũng định hướng tiếp tục hoàn thiện Không gian văn hóa phường Chánh Hưng trên nền tảng số, vận động cán bộ, đoàn viên, thanh niên và người dân đóng góp hình ảnh, tư liệu, ký ức về địa phương. Cùng với đó, gắn các hoạt động văn hóa với phong trào xây dựng đời sống văn hóa, gia đình văn hóa và nếp sống văn minh đô thị.

Thông qua ngày hội, phường Chánh Hưng tạo thêm không gian để người dân tiếp cận các loại hình nghệ thuật, làng nghề và nét văn hóa của nhiều cộng đồng dân tộc anh em.