Trong bối cảnh sản xuất và tiêu dùng bền vững ngày càng trở thành yêu cầu quan trọng đối với phát triển kinh tế, Ngày hội là dịp lan tỏa lối sống xanh, khuyến khích người dân ưu tiên lựa chọn các sản phẩm thân thiện với môi trường, có nguồn gốc xuất xứ rõ ràng, tiết kiệm năng lượng và hạn chế rác thải nhựa. Điểm đáng chú ý của chương trình là thông điệp tiêu dùng xanh không chỉ đặt ra yêu cầu thay đổi đối với người tiêu dùng mà còn đòi hỏi sự chuyển biến từ phía doanh nghiệp và cơ quan quản lý nhà nước.

Thực hiện: Thái Mạnh