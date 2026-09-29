Ngày hội tiết kiệm, chung tay vì người nghèo ở Điện Biên

Cán bộ, nhân dân xã Búng Lao tham gia mở sổ tiết kiệm theo lời kêu gọi từ Phòng Giao dịch Ngân hàng Chính sách-xã hội Mường Ảng, tỉnh Điện Biên. (Ảnh: LÊ LAN)

Tham gia ngày hội có đông đảo cán bộ, công chức các cơ quan, đoàn thể xã Búng Lao cùng đông đảo nhân dân, người vay vốn trên địa bàn.

Đề cập ý nghĩa Ngày hội tiết kiệm-chung tay vì người nghèo, đồng chí Lò Thị Thanh, Giám đốc Phòng giao dịch Ngân hàng Chính sách-xã hội Mường Ảng, cho biết: Việc huy động tiền gửi trong dân cư không chỉ giúp người dân chủ động tích lũy, quản lý nguồn tài chính mà còn góp phần bổ sung nguồn vốn để Ngân hàng Chính sách-xã hội thực hiện các chương trình tín dụng ưu đãi.

Từ nguồn vốn bổ sung sẽ có thêm nhiều hộ nghèo, hộ cận nghèo và các đối tượng chính sách được vay vốn, có thêm điều kiện đầu tư sản xuất, tạo việc làm, nâng cao thu nhập và ổn định cuộc sống.

Đông đảo cán bộ, nhân dân xã Búng Lao tham dự Lễ phát động Ngày hội tiết kiệm-chung tay vì người nghèo. (Ảnh: LÊ LAN)

Với tinh thần “tích tiểu thành đại”, chương trình khuyến khích mỗi cá nhân, gia đình, cơ quan, đơn vị lựa chọn mức tiền gửi và kỳ hạn phù hợp với khả năng. Mỗi khoản tiết kiệm được huy động, sẽ góp thêm nguồn lực thực hiện mục tiêu giảm nghèo, bảo đảm an sinh xã hội và phát triển kinh tế tại địa phương.

Về các hình thức gửi tiền tại Ngân hàng Chính sách-xã hội, đồng chí Lò Thị Thanh cho biết: Hiện tại có nhiều hình thức gửi tiền để nhân dân lựa chọn; cụ thể, như: tiết kiệm gửi góp, tiết kiệm không kỳ hạn hoặc có kỳ hạn. Lãi suất tiền gửi được áp dụng tương đương với các ngân hàng thương mại trên địa bàn.

"Một cuốn sổ tiết kiệm trị giá 500 nghìn đồng, 1 triệu đồng hay nhiều triệu đồng đều mang một giá trị nhân văn cao cả. Chúng tôi cam kết, toàn bộ nguồn vốn huy động được ngày hôm nay sẽ giải ngân đến đúng các hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ đồng bào dân tộc thiểu số tại các thôn đặc biệt khó khăn vừa được phê duyệt", đồng chí Lò Thị Thanh nhấn mạnh.

Cán bộ tín dụng Phòng Giao dịch Ngân hàng Chính sách-xã hội Mường Ảng hướng dẫn nhân dân trên địa bàn cách làm thủ tục mở sổ tiết kiệm. (Ảnh: LÊ LAN)

Hưởng ứng lời kêu gọi tiết kiệm vì người nghèo, ngay trong sáng 29/9, cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang, đại diện các cơ quan, đơn vị và người dân trên địa bàn xã Búng Lao đã mở sổ tiết kiệm tại Ngân hàng Chính sách-xã hội có tổng tiết kiệm hơn 850 triệu đồng, bao gồm 48 sổ tiết kiệm được mở. Chương trình tiếp tục được triển khai đến hết năm 2026, góp phần tạo thêm nguồn vốn phục vụ các chương trình tín dụng chính sách trên địa bàn.