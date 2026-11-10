Ngày hội thương mại điện tử, kết nối sản phẩm địa phương

Sự kiện diễn ra từ 8 giờ đến 21 giờ hằng ngày nhằm hỗ trợ doanh nghiệp, hợp tác xã và cơ sở sản xuất quảng bá sản phẩm, mở rộng thị trường tiêu thụ thông qua các nền tảng số.

Ngày hội có các hoạt động trưng bày, giới thiệu và bán sản phẩm OCOP, sản phẩm đặc trưng, sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu của thành phố và các địa phương. Bên cạnh hoạt động xúc tiến thương mại truyền thống, sự kiện tập trung giới thiệu các giải pháp ứng dụng thương mại điện tử trong kinh doanh, thanh toán không dùng tiền mặt và logistics.

Ngoài ra, chương trình còn tổ chức livestream quảng bá, bán hàng trên nền tảng số; tư vấn, hướng dẫn và tập huấn kỹ năng kinh doanh trực tuyến cho doanh nghiệp, hợp tác xã và hộ sản xuất, kinh doanh. Qua đó, giúp các đơn vị tiếp cận phương thức bán hàng mới, nâng cao khả năng quảng bá thương hiệu và kết nối với người tiêu dùng.

Về chính sách hỗ trợ, các doanh nghiệp được lựa chọn tham gia trưng bày sản phẩm OCOP, sản phẩm đặc trưng, tiêu biểu của thành phố Đà Nẵng và các doanh nghiệp cung cấp giải pháp thương mại điện tử, dịch vụ ngân hàng, tài chính, logistics cùng các dịch vụ liên quan trên địa bàn sẽ được miễn phí gian hàng.

Sở Công Thương rà soát, xem xét và lựa chọn doanh nghiệp trên cơ sở danh sách đăng ký và được xác nhận tham gia khi nhận thông báo chính thức của sở.

Đối với chương trình livestream trên nền tảng TikTok Shop, ban tổ chức hỗ trợ miễn phí cho các doanh nghiệp có gian hàng tham gia ngày hội; trong đó ưu tiên lựa chọn sản phẩm OCOP, sản phẩm đặc trưng, tiêu biểu của Đà Nẵng. Doanh nghiệp tham gia phải cam kết chấp hành đúng các quy định của pháp luật về chất lượng, nguồn gốc sản phẩm, an toàn thực phẩm; không kinh doanh hàng giả, hàng hóa xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ.

Thông qua ngày hội, ngành công thương thành phố kỳ vọng thúc đẩy ứng dụng công nghệ số trong hoạt động sản xuất, kinh doanh; hỗ trợ các cơ sở sản xuất địa phương khai thác hiệu quả các kênh phân phối trực tuyến, từng bước mở rộng thị trường tiêu thụ.