Các đại biểu tham dự buổi lễ

Nằm trong chuỗi hoạt động Ngày hội Thông tin cơ sở 2026 do Bộ VHTTDL phối hợp với UBND tỉnh Ninh Bình tổ chức, chiều 27.11, tại Nhà hát Phạm Thị Trân đã diễn ra chương trình biểu dương, tôn vinh điển hình tiên tiến toàn quốc trong lĩnh vực thông tin cơ sở năm 2026.

Đến dự có Thứ trưởng Bộ VHTTDL Trịnh Thị Thuỷ; ông Đặng Thanh Sơn, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Ninh Bình; bà Ninh Thị Thu Hương, Cục trưởng Cục Văn hoá - Thông tin cơ sở và Gia đình; cùng đại diện các bộ, ngành, lãnh đạo các địa phương.

Toàn cảnh chương trình biểu dương, khen thưởng điển hình tiên tiến toàn quốc trong lĩnh vực thông tin cơ sở năm 2026

Cùng dự còn có hơn 200 đại biểu đến từ 34 tỉnh, thành phố; các cơ quan, đơn vị và đặc biệt là sự góp mặt của 109 tập thể, cá nhân tiêu biểu trong hoạt động thông tin cơ sở.

Phát biểu tại buổi lễ, Thứ trưởng Bộ VHTTDL Trịnh Thị Thuỷ nhấn mạnh: Sức mạnh của thông tin cơ sở không chỉ ở độ phủ của phương tiện mà còn ở khả năng đến với từng người dân bằng sự gần gũi, thấu hiểu và tin cậy. Đằng sau những kết quả ấy là sự tận tuỵ của đội ngũ những người làm công tác thông tin cơ sở trên khắp mọi miền đất nước.

Thứ trưởng Bộ VHTTDL Trịnh Thị Thuỷ phát biểu tại Ngày hội Thông tin cơ sở 2026

109 tập thể, cá nhân được tôn vinh hôm nay là những đại diện tiêu biểu của lực lượng ấy. Tuy nhiên, vẫn còn rất nhiều người đang âm thầm cống hiến tại những địa bàn xa xôi, vùng núi, biên giới, hải đảo, nơi mỗi thông tin kịp thời có thể giúp người dân phòng tránh rủi ro, tháo gỡ khó khăn và có thêm cơ hội phát triển.

Thay mặt lãnh đạo Bộ VHTTDL, Thứ trưởng Trịnh Thị Thuỷ trân trọng ghi nhận, nhiệt liệt biểu dương và cảm ơn những đóng góp của toàn thể đội ngũ làm công tác thông tin cơ sở trên cả nước.

Thứ trưởng Bộ VHTTDL Trịnh Thị Thuỷ và ông Đặng Thanh Sơn, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Ninh Bình trao Bằng khen cho các tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến trong lĩnh vực thông tin cơ sở năm 2026

Trong giai đoạn mới, Thứ trưởng mong muốn mỗi người làm công tác thông tin cơ sở tiếp tục phát huy những phẩm chất quý báu đã được xây dựng qua nhiều thế hệ, đồng thời chủ động đổi mới để đáp ứng các yêu cầu của thực tiễn. Trong đó, phải thực sự gần dân, hiểu dân và có trách nhiệm với cộng đồng. Đồng thời, phải làm chủ công nghệ và phương thức truyền thông mới để biết kết nối, huy động sự tham gia của người dân.

Ngày hội Thông tin cơ sở 2026 là dịp cùng nhìn lại những nỗ lực, cố gắng bền bỉ, trân trọng những đóng góp đã qua nhưng cũng là điểm khởi đầu cho một chặng đường phát triển mới. Thứ trưởng Trịnh Thị Thuỷ mong rằng mỗi tập thể, cá nhân được tôn vinh hôm nay sẽ tiếp tục là một hạt nhân đổi mới, mỗi người làm công tác thông tin cơ sở sẽ mang về địa phương mình không chỉ niềm tự hào mà còn quyết tâm hành động mới.

Bà Dương Hoàng Lan, viên chức Trung tâm Dịch vụ tổng hợp xã Hoà An, tỉnh Cao Bằng, 1 trong 109 tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến chia sẻ tại buổi lễ

Đại diện cho 109 tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến, bà Dương Hoàng Lan, viên chức Trung tâm Dịch vụ tổng hợp xã Hoà An, tỉnh Cao Bằng cho biết việc được tôn vinh tại Ngày hội Thông tin cơ sở 2026 là một vinh dự lớn, đồng thời cũng đi cùng trách nhiệm. Bà xem danh hiệu được trao không phải là điểm kết thúc mà là động lực để tiếp tục nỗ lực, cống hiến nhiều hơn trong thời gian tới.