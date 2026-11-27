Các đại biểu tham quan, trải nghiệm các gian hàng công nghệ số tại Ngày hội Thông tin cơ sở 2026

Ngày hội là dịp ghi nhận, biểu dương những đóng góp của đội ngũ làm công tác thông tin cơ sở trên cả nước, đồng thời khẳng định vai trò và định hướng phát triển của lĩnh vực này trong thời đại số.

Ngày hội được tổ chức tại Nhà hát Phạm Thị Trân (phường Hoa Lư) với sự tham dự của hơn 200 đại biểu đến từ 34 tỉnh, thành phố; cùng đại diện các ban, bộ, ngành, lãnh đạo địa phương, các cơ quan, đơn vị và những tập thể, cá nhân tiêu biểu trong hoạt động thông tin cơ sở.

Ngày hội Thông tin cơ sở 2026 là dịp ghi nhận, biểu dương những đóng góp của đội ngũ làm công tác thông tin cơ sở trên cả nước

Trong khuôn khổ Ngày hội diễn ra các hoạt động giao lưu, trao đổi kinh nghiệm, giới thiệu những mô hình, cách làm hiệu quả; chương trình nghệ thuật và tôn vinh các điển hình tiên tiến trong hoạt động thông tin cơ sở trên toàn quốc.

Các hoạt động được tổ chức nhằm tăng cường kết nối đội ngũ, chia sẻ kinh nghiệm thực tiễn và lan tỏa những giá trị tốt đẹp của những người làm công tác thông tin cơ sở.

Điểm nhấn của Ngày hội là chương trình tôn vinh 109 tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến, gồm 45 tập thể và 64 cá nhân, được lựa chọn, đề nghị khen thưởng vì những thành tích tiêu biểu trong hoạt động thông tin cơ sở.

Nhà hát Phạm Thị Trân (phường Hoa Lư) nơi diễn ra các hoạt động chính của Ngày hội Thông tin cơ sở 2026

Đây là những đại diện tiêu biểu cho đội ngũ những người làm thông tin cơ sở trên khắp các vùng, miền, từ đô thị đến nông thôn, miền núi, biên giới và hải đảo. Mỗi tập thể, cá nhân có một hoàn cảnh, điều kiện công tác và cách làm khác nhau, nhưng đều thể hiện tinh thần trách nhiệm, sự tận tụy và những đóng góp thiết thực đối với cộng đồng.

Ngày hội cũng là dịp để các địa phương chia sẻ những kinh nghiệm trong đổi mới phương thức truyền thông, ứng dụng công nghệ số, phát huy vai trò của mạng lưới thông tin cơ sở trong tuyên truyền chính sách và huy động sự tham gia của người dân.

Với chủ đề “Thông tin cơ sở - Kết nối niềm tin, lan tỏa sức mạnh”, Ngày hội không chỉ tôn vinh những đóng góp đã qua mà còn khơi dậy tinh thần đổi mới, trách nhiệm và quyết tâm phát triển thông tin cơ sở trong giai đoạn mới.