Ngày hội thể thao kết nối cán bộ, giảng viên và sinh viên Trường Đại học Mở Hà Nội

Hướng tới kỷ niệm 33 năm ngày thành lập Trường Đại học Mở Hà Nội (3/11/1993 – 3/11/2026) và chào mừng Ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11, HOU SPORT FEST 2026 trở thành ngày hội thể thao sôi nổi, thu hút sự tham gia của đông đảo cán bộ, giảng viên và sinh viên trong toàn Trường Đại học Mở Hà Nội.

Không chỉ mang đến những trận đấu hấp dẫn, giải đấu còn là dịp để các thành viên trong mái nhà chung HOU giao lưu, tăng cường gắn kết và cùng lan tỏa tinh thần rèn luyện thể chất.

Trận chung kết bóng đá nam.

Với nhiều nội dung thi đấu đa dạng gồm: bóng rổ nam, bóng chuyền nam và nữ, thể thao điện tử (Liên Quân Mobile), cầu lông, pickleball và bóng đá nam, nữ, HOU SPORT FEST 2026 đã tạo nên không khí thi đua hào hứng giữa các khoa, đơn vị.

Mỗi môn thi đấu mang đến những sắc màu riêng, từ sự quyết liệt, mạnh mẽ trên sân bóng đến những màn phối hợp khéo léo, ăn ý trong các nội dung cầu lông, pickleball và những cuộc tranh tài sôi động ở môn thể thao điện tử.

Điểm đặc biệt của giải đấu là sự tham gia, hưởng ứng của cả cán bộ, giảng viên và sinh viên. Trên sân đấu, khoảng cách giữa các thế hệ được nối gần hơn qua tinh thần đồng đội, sự cổ vũ và niềm đam mê thể thao. Những trận đấu hết mình, những khoảnh khắc sẻ chia và sự cổ vũ nhiệt tình đã góp phần tạo nên một không gian giao lưu thân thiện, góp phần xây dựng văn hóa HOU năng động, đoàn kết.

Trận chung kết bóng đá nữ.

Khép lại các nội dung tranh tài, Ban Tổ chức đã công bố kết quả và trao giải cho những tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc. HOU SPORT FEST 2026 khép lại với nhiều dấu ấn đẹp, ghi nhận sự nỗ lực, tinh thần thi đấu trách nhiệm của các vận động viên cùng sự đồng hành, cổ vũ nhiệt tình của các khoa, đơn vị và đông đảo thành viên trong toàn Trường.

Những tấm huy chương và danh hiệu là sự ghi nhận xứng đáng cho quá trình tập luyện, thi đấu của các tập thể, cá nhân. Nhưng hơn cả thành tích, giá trị của giải đấu còn nằm ở những khoảnh khắc cùng nhau thi đấu, cổ vũ, sẻ chia và kết nối. Đây cũng là dịp để cán bộ, giảng viên và sinh viên thêm hiểu, thêm gắn bó, cùng xây dựng môi trường làm việc và học tập tích cực.

Thông qua HOU SPORT FEST 2026, phong trào thể dục thể thao tiếp tục được lan tỏa, góp phần nâng cao đời sống tinh thần, khuyến khích rèn luyện sức khỏe và bồi đắp tinh thần đoàn kết trong cộng đồng Trường Đại học Mở Hà Nội.

Ở môn Pickleball.

Nội dung cầu lông.

Chương trình bế mạc.

Hội thao cán bộ, giảng viên, sinh viên năm 2026, khép lại gần một tháng tranh tài sôi nổi, hào hứng và đầy tinh thần thể thao.

Phong trào thể dục thể thao của Trường Đại học Mở Hà Nội ngày càng phát triển sâu rộng.