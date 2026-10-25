Ngày hội thể thao học đường: Tăng cường thể chất, kết nối yêu thương

Hôm nay, 25/10, tại Cung thi đấu điền kinh Hà Nội, Trường Trung học cơ sở và Trung học phổ thông Nguyễn Siêu tổ chức “Ngày hội Thể thao Kết nối Nguyễn Siêu 2026”. Sự kiện được tổ chức với mục tiêu là điểm chạm thể thao - gia đình kết nối khi thu hút sự tham gia không chỉ của học sinh mà cả phụ huynh, với quy mô khoảng 3.000 người. (Ảnh: Vietnam+)

Phát biểu khai mạc, cô Nguyễn Thị Minh Thúy, Hiệu trưởng nhà trường cho biết ngày hội là hành động thiết thực hưởng ứng lễ phát động "Mỗi người dân lựa chọn ít nhất một môn thể thao phù hợp để tập luyện thường xuyên" ngày 10/10/2026 của Bộ Văn hoá - Thể thao và Du lịch, góp phần lan tỏa phong trào "toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại", hướng tới "một quốc gia vận động, một Việt Nam khỏe mạnh". (Ảnh: Vietnam+)

Cô Thúy nhắc nhớ thông điệp sâu sắc và món quà ý nghĩa mà Tổng Bí thư đã trao tặng thầy và trò Trường Nguyễn Siêu tại Lễ Khai giảng năm học 2026-2027 vừa qua với thông điệp về việc đẩy mạnh hoạt động thể thao trong nhà trường. (Ảnh: Vietnam+)

Tăng cường hoạt động giáo dục thể chất, nâng cao thể lực cho học sinh cũng là yêu cầu được Bộ Chính trị đặt ra trong Nghị quyết 71 về đột phá phát triển giáo dục đào tạo.(Ảnh: Vietnam+)

Trước khi diễn ra ngày hội chính, suốt 25 ngày qua, từ ngày 1 đến 25/10, các trận thi đấu tiền sự kiện đã diễn ra liên tục với 2.486 lượt vận động viên đăng ký tranh tài ở 11 môn, từ bóng đá, bóng rổ, cầu lông, bóng bàn, pickleball, chạy 100m, chạy tiếp sức, đạp xe quanh Hồ Tây, nhảy cổ động, đến kéo co và nhảy bao bố. (Ảnh: Vietnam+)

473 trận và lượt thi đấu của học sinh, phụ huynh dưới sự điều hành của 18 trọng tài chuyên nghiệp cùng đội ngũ hỗ trợ. (Ảnh: Vietnam+)

Ngày hội là cuộc tranh tài kịch tính tại các trận chung kết bóng đá, bóng rổ, các nội dung thi đấu điền kinh và những màn trình diễn nhảy cổ động rực rỡ sắc màu, giàu tính nghệ thuật. (Ảnh: Vietnam+)

Đây cũng là hoạt động thiết thực nhằm thực hiện Kế hoạch Phát triển thể chất và thể thao trong các trường mầm non, tiểu học trên địa bàn thành phố giai đoạn 2026-2030 nhằm nâng cao thể lực, tầm vóc học sinh của Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội, trong đó đặt mục tiêu mỗi học sinh biết chơi ít nhất một môn thể thao. (Ảnh: Vietnam+)

Học sinh chơi pickleball tại ngày hội. (Ảnh: Vietnam+)

Bên cạnh các trò chơi hiện đại là các trò chơi dân gian. (Ảnh: Vietnam+)

Các trò chơi được thiết kế đa dạng phù hợp với từng lứa tuổi học sinh. (Ảnh: Vietnam+)

Điểm nhấn đặc biệt của sự kiện là sự tham gia của đông đảo phụ huynh học sinh. (Ảnh: Vietnam+)

Theo chị Nguyễn Hương Huế, Trưởng ban Hội phụ huynh đồng hành của Trường Nguyễn Siêu, không chỉ học sinh mà cả phụ huynh cũng rất háo hức chờ đợi ngày hội từ vài tuần nay. (Ảnh: Vietnam+)

Ngoài ý nghĩa khích lệ tinh thần rèn luyện sức khỏe, chương trình còn tạo bầu không khí lành mạnh, mang đến môi trường, cơ hội gắn kết giữa các phụ huynh, giữa cha mẹ và con cái, phụ huynh và nhà trường. (Ảnh: Vietnam+)

Cô Hiệu trưởng Nguyễn Thị Minh Thúy cho hay những cái bắt tay siết chặt, ánh mắt cổ vũ của cha mẹ bên con em mình trên sân cỏ, đường đua là minh chứng sống động cho “vòng tròn hạnh phúc”, nơi nhà trường và gia đình luôn đồng lòng trong sứ mệnh trồng người. (Ảnh: Vietnam+)

Sự kiện còn có sự tham gia của các chuyên gia giáo dục từ Vương quốc Anh, các đoàn học sinh từ Đan Mạch và Ý cùng ra sân giao lưu. Thể thao không biên giới đã kéo gần khoảng cách văn hóa và đưa mọi người xích lại bên nhau. (Ảnh: Vietnam+)

Nguyễn Quỳnh Anh là thành viên tích cực trong nhóm nhảy cổ động của khối 12. Trong hai tuần trước sự kiện, em và các bạn đã dành các buổi trưa và thêm một số buổi chiều để tự dàn dựng và tự tập luyện. "Em thích nhảy vì phù hợp với thể lực. Chương trình đã giúp chúng em hiểu hơn về ý nghĩa của rèn luyện thể chất đồng thời tăng cường kết nối giữa các học sinh trong khối, giải tỏa căng thẳng học tập và rèn kỹ năng làm việc nhóm," Quỳnh Anh nói. (Ảnh: Vietnam+) ﻿

Theo ban tổ chức, giá trị, ý nghĩa của chương trình không chỉ ở những huy chương... (Ảnh: Vietnam+)

... hay những giải thưởng... (Ảnh: Vietnam+)

...mà còn là sự gắn kết giữa học sinh và phụ huynh... (Ảnh: Vietnam+)

...giữa các thế hệ học sinh, các thế hệ giáo viên. (Ảnh: Vietnam+)

Và vì một thế hệ tương lai năng động, khỏe mạnh, đoàn kết và yêu thương. (Ảnh: Vietnam+)