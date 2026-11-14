Ngày hội thể thao học đường
Hội khỏe Phù Đổng tỉnh Phú Thọ lần thứ I, năm 2026 thu hút gần 20 nghìn lượt vận động viên tham gia, thực sự trở thành ngày hội thể thao lớn của học sinh toàn tỉnh. Các vận động viên tranh tài ở 15 môn thể thao: Bóng đá, bóng chuyền, bóng bàn, bóng rổ, cầu lông, bơi, đá cầu, cờ vua, điền kinh, đẩy gậy, kéo co, Vovinam, võ cổ truyền, Taekwondo và thể dục Aerobic. Hội khỏe năm nay được tổ chức qua 2 giai đoạn, đây không chỉ là sân chơi cho học sinh thể hiện năng khiếu, rèn luyện bản lĩnh, ý chí và tinh thần đoàn kết, mà còn góp phần nâng cao sức khỏe, thể lực, tầm vóc, tạo động lực thúc đẩy phong trào thể dục, thể thao học đường phát triển, hướng tới mục tiêu giáo dục toàn diện cho thế hệ trẻ.
Nguồn Phú Thọ: https://baophutho.vn/ngay-hoi-the-thao-hoc-duong-264405.htm