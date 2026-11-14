Ngày hội thể thao học đường

Chưa đầy 6 tháng sau khi đưa Manchester United trở lại UEFA Champions League, huấn luyện viên Michael Carrick đã đứng trước nguy cơ mất ghế. Từ vị trí thứ ba ở mùa giải trước, Manchester United tụt xuống hạng 18 sau 10 vòng đấu mùa này, sự đảo chiều không chỉ phơi bày giới hạn của nhà cầm quân người Anh mà còn đặt dấu hỏi lớn về cách đội bóng vận hành, tuyển dụng và xây dựng lực lượng.