Ngày hội thắt chặt tình đoàn kết

Chánh án TAND tối cao Nguyễn Văn Quảng, Bí thư Tỉnh ủy Lâm Đồng Y Thanh Hà Niê Kđăm cùng các đại biểu chung vui với người dân Ka Ming trong ngày hội đậm sắc màu văn hóa K’ho

Gắn kết cộng đồng

Vừa qua, thôn Ka Ming, xã Di Linh tổ chức Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc trong không khí vui tươi, đậm sắc màu văn hóa K’ho. Thôn có 471 hộ, trong đó 465 hộ là đồng bào K’ho; thu nhập bình quân năm 2026 ước đạt 85 triệu đồng/người, chỉ còn 2 hộ nghèo và 5 hộ cận nghèo. Những kết quả trong phát triển sản xuất, xây dựng đời sống văn hóa là thành quả từ sự chung sức của Chi bộ, Ban Công tác Mặt trận, các đoàn thể và Nhân dân.

Đồng chí Trần Hồng Quyết - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Di Linh khẳng định: “Địa phương sẽ tiếp tục phát huy vai trò của chi bộ, Ban Công tác Mặt trận, các đoàn thể và người có uy tín trong vận động Nhân dân chung sức phát triển kinh tế, xây dựng đời sống văn hóa, chăm lo các hộ còn khó khăn. Qua đó, đưa tinh thần đoàn kết thành những việc làm thiết thực, góp phần xây dựng khu dân cư ngày càng phát triển”.

Không khí vui tươi, phấn khởi lan tỏa trong Ngày hội Đại đoàn kết tại thôn Ka Ming

Ở xã Cát Tiên 3, công tác chuẩn bị ngày hội được bắt đầu từ những phần việc gần gũi với đời sống khu dân cư. Người dân chủ động quét dọn sân vườn, thu gom rác thải, phát quang bụi rậm, chỉnh trang hàng rào và khuôn viên nhà ở.

Tại thôn Phi Sar, địa điểm được xã lựa chọn tổ chức ngày hội điểm, đội chiêng của người Mạ đang tập luyện cồng chiêng, múa xoang để biểu diễn phục vụ bà con. Nghệ nhân Ưu tú Điểu K’Bôi, thôn Phi Sar, xã Cát Tiên 3, người nhiều năm gắn bó với việc lưu giữ, phục hồi và truyền dạy chiêng cổ của người Mạ chia sẻ: “Mỗi lần chuẩn bị tiếng chiêng, điệu múa cho ngày hội, bà con lại có dịp gặp gỡ, cùng tập luyện và gần gũi nhau hơn. Tôi mong những nét văn hóa của người Mạ vẫn được gìn giữ, để tiếng chiêng còn vang lên trong buôn làng, gắn kết mọi người qua từng thế hệ”.

Đội chiêng người Mạ ở thôn Phi Sar tập luyện cồng chiêng, múa xoang cho ngày hội. Ảnh: Hoàng Sa

Đời sống tinh thần ở khu dân cư thêm phong phú

Theo Hướng dẫn số 48 của Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, ngày hội được tổ chức tại 100% khu dân cư từ ngày 1 - 18/11, phấn đấu ít nhất 90% tổ chức cả phần lễ và phần hội. Riêng 124 điểm ngày hội tại các xã, phường, đặc khu tập trung cao điểm từ ngày 14 - 24/11 để lãnh đạo tỉnh tham dự theo phân công. Đến ngày 9/11, cả 124 địa phương đã đăng ký lịch tổ chức.

Hướng dẫn số 48 cũng khuyến khích tổ chức các hoạt động giao lưu văn hóa, văn nghệ, thể thao, trò chơi dân gian; giới thiệu ẩm thực, sản phẩm làng nghề, nông sản, sản phẩm OCOP gắn với quảng bá du lịch cộng đồng. Tùy đặc điểm từng địa bàn, người dân còn tham gia trồng cây, trồng hoa, vệ sinh đường làng, khơi thông cống rãnh; hỗ trợ sử dụng dịch vụ công trực tuyến, phổ cập kỹ năng số, nhận diện thông tin xấu, độc và phòng tránh lừa đảo trên không gian mạng… Ngày hội năm nay còn gắn với các hoạt động hưởng ứng Ngày Di sản văn hóa Việt Nam (23/11) và Ngày Văn hóa Việt Nam (24/11), với nhiều hình thức giao lưu, biểu diễn, trưng bày và giới thiệu di sản. Qua đó, bản sắc văn hóa của các cộng đồng được tôn vinh, góp phần làm phong phú đời sống tinh thần ở khu dân cư.

Các khu dân cư tích cực triển khai hoạt động an sinh, chỉnh trang cảnh quan, vệ sinh môi trường, tạo không khí phấn khởi hướng tới Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc năm 2026

Những thành quả chung, bản sắc văn hóa và tinh thần trách nhiệm với cộng đồng làm nên sức sống của Ngày hội Đại đoàn kết. Quan trọng hơn, sự đồng lòng được khơi dậy qua ngày hội sẽ tiếp tục chuyển thành những việc làm thiết thực trong xây dựng đời sống văn hóa, chăm lo cộng đồng và giải quyết việc chung. Đó là nền tảng để khối đại đoàn kết toàn dân tộc ngày càng bền chặt, tạo sức mạnh để mỗi khu dân cư phát triển, góp phần xây dựng quê hương Lâm Đồng ngày càng giàu đẹp, văn minh, nghĩa tình.

Các hoạt động văn hóa, văn nghệ góp phần làm phong phú đời sống tinh thần cộng đồng

Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc được tổ chức tại 100% khu dân cư từ ngày 1 - 18/11, phấn đấu ít nhất 90% tổ chức cả phần lễ và phần hội.