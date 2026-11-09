Các đại biểu đến dự lễ phát động Ngày hội “Thanh niên Quân đội với văn hoá giao thông” năm 2026. Ảnh: Trọng Đức/TTXVN

Ngày 9/11, tại Lữ đoàn 490 (Bộ Tư lệnh Pháo binh - Tên lửa), Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam chỉ đạo Ban Thanh niên Quân đội phối hợp với Cục Chính trị (Bộ Tư lệnh Pháo binh - Tên lửa), Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, UBND thành phố Hải Phòng và các đơn vị liên quan tổ chức Ngày hội “Thanh niên Quân đội với văn hóa giao thông” năm 2026.

Phát biểu tại ngày hội, Trung tướng Lê Minh Quang, Phó Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam khẳng định, văn hóa giao thông là một bộ phận quan trọng của văn hóa xã hội, phản ánh ý thức thượng tôn pháp luật, tinh thần trách nhiệm và trình độ văn minh của mỗi người, mỗi quốc gia. Xây dựng văn hóa giao thông là yêu cầu quan trọng trong xây dựng con người, hình thành lối sống văn minh, kỷ cương, trách nhiệm trong toàn xã hội.

Những năm qua, với sự vào cuộc của toàn hệ thống chính trị, tình hình trật tự an toàn giao thông đã có nhiều chuyển biến tích cực; tuy nhiên, tai nạn giao thông vẫn diễn biến phức tạp. Đối với quân đội, Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng thường xuyên quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo triển khai đồng bộ các giải pháp đảm bảo an toàn giao thông gắn với thực hiện cuộc vận động “Quản lý, khai thác vũ khí, trang bị kỹ thuật tốt, bền, an toàn, tiết kiệm và an toàn giao thông”. Đặc biệt, tuổi trẻ Quân đội đã phát động cuộc vận động “Thanh niên Quân đội với văn hóa giao thông” với nhiều cách làm hay, sáng tạo như sinh hoạt chính trị, thi tìm hiểu, diễn đàn, tọa đàm, sân khấu hóa, các mô hình “Chi đoàn không có đoàn viên, thanh niên vi phạm kỷ luật, vi phạm Luật Giao thông”, “Đoạn đường thanh niên tự quản”, “Điểm giao cắt đường bộ, đường sắt an toàn”… Trong đó, việc tổ chức “Ngày hội thanh niên Quân đội với văn hóa giao thông” hằng năm là điểm nhấn trong chuỗi các hoạt động, góp phần nâng cao ý thức chấp hành pháp luật, xây dựng môi trường văn hóa quân đội lành mạnh, củng cố tinh thần đoàn kết quân dân, khẳng định hình ảnh Bộ đội cụ Hồ trong lòng nhân dân.

Ban tổ chức tặng tủ sách pháp luật cho các đơn vị. Ảnh: Trọng Đức/TTXVN

Để Ngày hội thực sự tạo chuyển biến mạnh mẽ từ nhận thức đến hành động, Trung tướng Lê Minh Quang yêu cầu, cấp ủy, người chỉ huy, cơ quan chính trị, tổ chức Đoàn các cấp và toàn thể cán bộ, đoàn viên, thanh niên nâng cao trách nhiệm lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, chỉ huy các cấp; xác định xây dựng văn hóa giao thông là nhiệm vụ thường xuyên gắn với xây dựng chính quy, quản lý kỷ luật và đảm bảo an toàn trong quân đội. Bên cạnh đó, tiếp tục quán triệt thực hiện nghiêm Chỉ thị số 23-CT/TW ngày 25/5/2023 của Ban Bí thư và các văn bản lãnh đạo, chỉ đạo của Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng đảm bảo trật tự an toàn giao thông.

Tổ chức Đoàn các cấp cần bám sát chủ đề, mục tiêu của Năm an toàn giao thông 2026 và các tiêu chí của cuộc vận động “Thanh niên Quân đội với văn hóa giao thông”; đẩy mạnh ứng dụng công nghệ số, các phương tiện truyền thông hiện đại, phát huy hiệu quả mô hình hay, cách làm sáng tạo; hoạt động trải nghiệm, thực hành kỹ năng tham gia giao thông an toàn. Đặc biệt, chuyển mạnh từ tuyên truyền, vận động sang xây dựng ý thức tự giác, từ nhận thức đúng đến hành động đúng, từ phong trào mang tính thời điểm thành nền nếp, thói quen thường xuyên, bền vững

Diễu hành xe mô tô trong lễ phát động của các cán bộ, chiến sĩ Lữ đoàn 490. Ảnh: Trọng Đức/TTXVN

Mỗi cán bộ, đoàn viên, thanh niên phải tự giác học tập, chấp hành nghiêm pháp luật, kỷ luật quân đội; giữ đúng lễ tiết, tác phong quân nhân, ứng xử văn minh, có trách nhiệm trong mọi tình huống giao thông từ những hành động thiết thực, cụ thể: Không điều khiển phương tiện khi đã sử dụng rượu, bia; không chạy quá tốc độ; chấp hành nghiêm tín hiệu, quy tắc giao thông; có ý thức giúp đỡ và bảo vệ an toàn cho cộng đồng. Các tổ chức, lực lượng quân đội phải gắn xây dựng văn hóa giao thông trong quân đội với văn hóa giao thông trong toàn xã hội; chủ động phối hợp với tổ chức Đoàn trong Công an nhân dân, cấp ủy, chính quyền địa phương và các lực lượng chức năng trên địa bàn đóng quân; tích cực tham gia tuyên truyền, phổ biến pháp luật, hỗ trợ bảo đảm trật tự an toàn giao thông nhất là tại các địa bàn trọng điểm, khu vực trường học, nơi tập trung đông người…

Đối với thanh niên quân đội, văn hóa giao thông không phải chỉ là ý thức chấp hành pháp luật mà còn là trách nhiệm chính trị, danh dự của người quân nhân cách mạng và thể hiện phẩm chất sinh động của Bộ đội cụ Hồ trong thời kỳ mới.

Phát biểu hưởng ứng tại ngày hội, Trung úy Nguyễn Văn Bắc, Trung đội trưởng Thông tin, Đại đội Chỉ huy, Lữ đoàn 490, Bộ Tư lệnh Pháo binh - Tên lửa khẳng định, tuổi trẻ toàn quân luôn chấp hành nghiêm Luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ; các nghị quyết, chỉ thị, quy định của các cấp về bảo đảm trật tự an toàn giao thông. Thanh niên quân đội luôn xung kích đi đầu, tự giác, gương mẫu trong việc chấp hành Luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ, xây dựng hình ảnh đẹp, cử chỉ, hành vi văn hóa của thanh niên lực lượng vũ trang khi tham gia giao thông; kiên quyết nói không với các hành vi thiếu văn hóa trong tham gia giao thông. Tuổi trẻ quân đội tích cực tuyên truyền, vận động gia đình, người thân, đoàn viên, thanh niên và nhân dân nâng cao ý thức thực hiện, chấp hành nghiêm pháp luật về an toàn giao thông và văn hóa khi tham gia giao thông...

Tại chương trình, Ban tổ chức trao tặng Thư viện số tuyên truyền pháp luật và văn hóa giao thông cho một số đơn vị tham gia ngày hội. Thư viện gồm 7 lĩnh vực, gần 900 hành vi tra cứu và hơn 200 câu hỏi về pháp luật và trật tự an toàn giao thông.

Sau lễ phát động, các đại biểu đã tham gia tuần hành hưởng ứng và tham quan thực hiện nhiệm vụ phóng tên lửa sẵn sàng chiến đấu tại Lữ đoàn 490.