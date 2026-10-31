Ngày hội Sinh viên An ninh mạng 2026: VNPT lan tỏa trách nhiệm xây dựng cộng đồng số an toàn

Ngày hội Sinh viên An ninh mạng 2026 thu hút đông đảo sinh viên tham gia

Ngày 31/10/2026, tại Công viên Văn hóa Suối Tiên (TP.HCM), Ngày hội Sinh viên An ninh mạng 2026 do Hiệp hội An ninh mạng quốc gia phối hợp với Cục An ninh mạng (A05), Bộ Công an tổ chức, diễn ra với nhiều hoạt động nâng cao nhận thức và kỹ năng an toàn thông tin cho sinh viên. Tham gia chương trình, VNPT chia sẻ kiến thức chuyên môn, giới thiệu các giải pháp bảo vệ người dùng cá nhân và gia đình, đồng thời khẳng định vai trò đồng hành cùng thế hệ trẻ trong xây dựng cộng đồng số an toàn.

Nâng cao nhận thức, lan tỏa trách nhiệm trên không gian mạng

Trong bối cảnh các hoạt động học tập, giao tiếp và giao dịch ngày càng gắn liền với Internet, những rủi ro như lừa đảo trực tuyến, giả mạo danh tính và đánh cắp dữ liệu cá nhân đang đặt ra yêu cầu cao hơn đối với kỹ năng tự bảo vệ của người dùng. Đặc biệt, một tài khoản bị chiếm quyền hoặc một lần chia sẻ thông tin thiếu thận trọng có thể tạo điều kiện để các đối tượng xấu tiếp cận cả bạn bè, người thân và những người xung quanh.

Tại workshop “Cyber Vanguard: Lá chắn trực tuyến sinh viên 2026” thuộc phiên Workshop Google, ông Hoàng Đình Huy, Chuyên gia An toàn thông tin, Trung tâm An toàn thông tin VNPT, trình bày chủ đề “Nâng cấp ‘hệ miễn dịch’ của sinh viên trên không gian số”.

Nội dung tập trung vào những tình huống gần gũi với sinh viên như bảo vệ tài khoản, nhận diện dấu hiệu lừa đảo, kiểm chứng thông tin và hạn chế chia sẻ dữ liệu cá nhân. Thông điệp “Không ai bị hack một mình” nhấn mạnh rằng an toàn thông tin không chỉ là trách nhiệm của từng cá nhân. Khi mỗi người sử dụng Internet thiếu cảnh giác, rủi ro có thể lan rộng qua các mối quan hệ và ảnh hưởng đến cả cộng đồng.

Vì vậy, bên cạnh trang bị kiến thức để tự bảo vệ, sinh viên cần chủ động chia sẻ kỹ năng an toàn số với gia đình, bạn bè; cảnh báo những dấu hiệu bất thường và có trách nhiệm với thông tin mình đăng tải, chia sẻ. Mỗi người dùng có ý thức hơn sẽ góp phần hình thành một môi trường trực tuyến an toàn, lành mạnh và đáng tin cậy.

Ông Hoàng Đình Huy, Chuyên gia An toàn thông tin, Trung tâm An toàn thông tin VNPT, chia sẻ tại workshop

Đồng hành bảo vệ người dùng và gia đình

Cùng với việc nâng cao nhận thức, các công cụ công nghệ có thể bổ sung những lớp bảo vệ thiết thực trước nguy cơ trên không gian mạng. VNPT Cyber Immunity phát triển các giải pháp hướng tới nhu cầu an toàn thông tin của người dùng cá nhân và hộ gia đình, trong đó có VNPT S-Defender và VNPT Family Safe.

VNPT S-Defender là ứng dụng bảo mật thiết bị di động, hỗ trợ nhận diện tin nhắn có dấu hiệu lừa đảo, cảnh báo website giả mạo, website độc hại và tăng cường bảo vệ thiết bị, dữ liệu cá nhân. Trong khi đó, VNPT Family Safe hỗ trợ phụ huynh quản lý thời gian sử dụng Internet và việc tiếp cận nội dung trực tuyến của trẻ thông qua hệ thống mạng gia đình.

Các giải pháp góp phần hỗ trợ người dùng chủ động hơn trong quá trình sử dụng Internet. Tuy nhiên, công nghệ không thể thay thế hoàn toàn ý thức và kỹ năng của mỗi người. Hiệu quả bảo vệ cần đến sự kết hợp giữa công cụ phù hợp, thói quen sử dụng mạng an toàn và trách nhiệm của từng thành viên trong gia đình, nhà trường và xã hội.

Phát triển nhân lực trẻ, vun đắp năng lực an ninh mạng Việt Nam

Trách nhiệm cộng đồng của VNPT Cyber Immunity (VCI) không chỉ thể hiện qua hoạt động phổ biến kiến thức mà còn ở việc đồng hành đào tạo và phát triển nguồn nhân lực an ninh mạng. VCI là đơn vị đào tạo, tiếp nhận thực tập của đội PTIT.BW thuộc Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông - đội giành giải vô địch Cuộc thi Sinh viên An ninh mạng 2026.

Việc tạo điều kiện để sinh viên tiếp cận môi trường chuyên môn, kiến thức thực tiễn và hoạt động rèn luyện nghiệp vụ giúp thu hẹp khoảng cách giữa đào tạo học thuật với yêu cầu thực tế của lĩnh vực an toàn thông tin. Đây cũng là cơ hội để các bạn trẻ phát triển năng lực chuyên môn, tư duy xử lý vấn đề và tinh thần trách nhiệm khi tham gia bảo vệ không gian mạng.

Thông qua các hoạt động chia sẻ kiến thức, phát triển giải pháp và đồng hành đào tạo thế hệ chuyên gia trẻ, VNPT Cyber Immunity hướng tới đóng góp lâu dài cho cộng đồng an toàn thông tin tại Việt Nam. Bởi xây dựng một không gian mạng an toàn không chỉ cần công nghệ và chuyên gia giỏi, mà còn cần sự chung tay của mỗi cá nhân, tổ chức và doanh nghiệp.