Sản phẩm địa phương được đưa đến gần hơn với người tiêu dùng

Theo Cục Quản lý và Phát triển thị trường trong nước (Bộ Công Thương), Ngày hội kết nối và tiêu thụ sản phẩm Hà Tĩnh do Cục Quản lý và Phát triển thị trường trong nước (Bộ Công Thương) phối hợp với Sở Công Thương Hà Tĩnh tổ chức từ ngày 21 đến ngày 24/11/2026 tại Vincom Plaza, phường Thành Sen, tỉnh Hà Tĩnh đã thu hút sự quan tâm của đông đảo người dân và du khách.

Hơn 5.000 lượt khách đến tham quan, mua sắm tại Ngày hội sản phẩm Hà Tĩnh (Ảnh: DMS)

Sau 4 ngày diễn ra, Ngày hội ghi nhận trên 5.000 lượt khách tham quan, mua sắm, với tổng doanh thu gần 2 tỷ đồng. Kết quả này cho thấy sức hút của các sản phẩm đặc trưng địa phương, đồng thời phản ánh sự quan tâm của người tiêu dùng đối với hàng hóa sản xuất trong nước.

Với quy mô 32 gian hàng, quy tụ khoảng 50 doanh nghiệp, cơ sở sản xuất, Ngày hội mang đến không gian giới thiệu đa dạng các mặt hàng, từ nông sản, thực phẩm chế biến đến sản phẩm OCOP và đặc sản địa phương. Người tiêu dùng có cơ hội trực tiếp tìm hiểu, trải nghiệm và lựa chọn sản phẩm; trong khi doanh nghiệp có thêm điều kiện tiếp cận khách hàng, giới thiệu năng lực sản xuất và nắm bắt nhu cầu thực tế của thị trường.

Lãnh đạo Cục Quản lý và Phát triển thị trường trong nước cùng lãnh đạo UBND tỉnh Hà Tĩnh tham quan các gian hàng tại Ngày hội (Ảnh: DMS)

Bên cạnh hoạt động bán hàng trực tiếp tại các gian hàng, chương trình còn chú trọng ứng dụng nền tảng số để mở rộng khả năng tiếp cận người mua. Điểm nhấn là phiên livestream kết nối tiêu thụ cam Khe Mây được tổ chức trực tiếp tại vườn ở Hà Tĩnh.

Để đưa hoạt động bán hàng đến tận nơi sản xuất, đoàn công tác của Cục Quản lý và Phát triển thị trường trong nước và Sở Công Thương Hà Tĩnh đã trực tiếp di chuyển từ khu vực trung tâm thành phố đến vườn cam Hương Đô, dù khoảng cách địa lý khá xa. Phiên livestream có sự tham gia của lãnh đạo Cục, lãnh đạo Sở Công Thương Hà Tĩnh, cùng diễn viên Ngô Lệ Quyên và MC Quỳnh Trang.

Tại phiên livestream, 600 kg cam Khe Mây đã được kết nối tiêu thụ, thu hút gần 100.000 lượt tương tác. Kết quả này cho thấy khả năng tiếp cận rộng rãi của hình thức bán hàng trực tuyến, đồng thời mở ra cơ hội đưa nông sản địa phương đến với người tiêu dùng ngoài phạm vi địa lý của một điểm bán truyền thống.

Việc tổ chức livestream ngay tại vườn cũng tạo nên cách tiếp cận trực quan, sinh động hơn. Người xem có thể quan sát không gian trồng cam, sản phẩm tại vườn và trực tiếp theo dõi quá trình giới thiệu, kết nối mua hàng. Qua đó, thông tin về sản phẩm được truyền tải chân thực hơn, giúp người tiêu dùng có thêm cơ sở tìm hiểu và lựa chọn.

Lãnh đạo Cục Quản lý và Phát triển thị trường trong nước, Sở Công Thương Hà Tĩnh cùng các nghệ sĩ trải nghiệm livestream tại vườn cam (Ảnh: DMS)

Đáng chú ý, hoạt động này không chỉ đưa sản phẩm lên nền tảng số mà còn đưa hoạt động hỗ trợ tiêu thụ đến tận nơi sản xuất. Sự tham gia trực tiếp của lãnh đạo cơ quan quản lý nhà nước và ngành Công Thương địa phương thể hiện sự đồng hành với doanh nghiệp, cơ sở sản xuất trong việc tìm kiếm đầu ra, tiếp cận khách hàng và đổi mới phương thức kinh doanh.

Cụ thể hóa chương trình “Hàng Việt vì người Việt”

Ngày hội kết nối và tiêu thụ sản phẩm Hà Tĩnh còn mang ý nghĩa đặc biệt khi là chương trình đầu tiên triển khai Quyết định số 2069/QĐ-TTg ngày 29/10/2026 của Thủ tướng Chính phủ về chương trình “Hàng Việt vì người Việt”.

Thông qua các hoạt động kết nối cung - cầu, tổ chức không gian bán hàng và ứng dụng nền tảng số trong tiêu thụ sản phẩm, chương trình góp phần cụ thể hóa chủ trương phát triển thị trường trong nước, tạo thêm cơ hội để hàng hóa sản xuất trong nước tiếp cận người tiêu dùng. Đây cũng là hoạt động thiết thực nhằm khuyến khích tiêu dùng hàng Việt, nâng cao vị thế và sức cạnh tranh của sản phẩm nội địa trên thị trường.

Việc kết hợp giữa bán hàng trực tiếp và bán hàng trên nền tảng số giúp doanh nghiệp có thêm lựa chọn về phương thức tiếp cận khách hàng, phù hợp với xu hướng tiêu dùng hiện nay (Ảnh: DMS)

Đối với doanh nghiệp và cơ sở sản xuất, những hoạt động như Ngày hội không chỉ tạo thêm đầu ra trước mắt mà còn mở ra cơ hội tìm kiếm đối tác, mở rộng hệ thống phân phối, tiếp nhận phản hồi từ người mua để tiếp tục hoàn thiện sản phẩm. Đặc biệt, việc kết hợp giữa bán hàng trực tiếp và bán hàng trên nền tảng số giúp doanh nghiệp có thêm lựa chọn về phương thức tiếp cận khách hàng, phù hợp với xu hướng tiêu dùng hiện nay.

Với doanh thu gần 2 tỷ đồng, trên 5.000 lượt khách tham quan, mua sắm và riêng phiên livestream kết nối tiêu thụ 600 kg cam Khe Mây, thu hút gần 100.000 lượt tương tác, Ngày hội đã ghi nhận những kết quả thiết thực sau 4 ngày tổ chức.

Không chỉ tạo sức mua tại sự kiện, chương trình còn cho thấy hiệu quả của việc kết hợp các phương thức tiêu thụ truyền thống với nền tảng số, đưa sản phẩm từ nơi sản xuất đến gần hơn với người tiêu dùng. Đây là hướng đi cần tiếp tục được phát huy trong các hoạt động phát triển thị trường trong nước, hỗ trợ doanh nghiệp mở rộng đầu ra và nâng cao năng lực cạnh tranh của hàng Việt.