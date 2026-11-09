Ngày hội là hoạt động hưởng ứng Ngày Văn hóa Việt Nam (24/11), gắn với Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc (18/11) và kỷ niệm 80 năm Hội nghị Văn hóa toàn quốc lần thứ nhất (24/11/1946 – 24/11/2026).

Ngày hội “Sắc màu văn hóa Lào Cai” năm 2026 sẽ diễn ra từ ngày 20 - 24/11 với nhiều hoạt động. Ảnh: TTXVN

Điểm nhấn của Ngày hội là chương trình nghệ thuật đặc biệt hưởng ứng Ngày Văn hóa Việt Nam, dự kiến diễn ra lúc 20h ngày 20/11 (thứ Sáu) tại Quảng trường 19/8, phường Yên Bái. Chương trình hứa hẹn mang đến không gian nghệ thuật giàu bản sắc, góp phần tôn vinh vẻ đẹp văn hóa, con người các dân tộc Lào Cai.

Cùng thời gian này, Không gian trà Shan và sắc màu thổ cẩm Lào Cai năm 2026 với chủ đề “Theo dấu trà Shan - Chạm sắc thổ cẩm” sẽ diễn ra từ ngày 20-24/11 tại khu vực phố đi bộ Hào Gia.

Đây là không gian giới thiệu, quảng bá những giá trị văn hóa đặc sắc gắn với cây trà Shan, nghề dệt thổ cẩm và các sản phẩm truyền thống của đồng bào các dân tộc trong tỉnh.

Qua đó, những giá trị được kết tinh từ thiên nhiên, tri thức bản địa và bàn tay lao động của cộng đồng có thêm cơ hội đến gần hơn với công chúng, du khách.

Trong suốt thời gian diễn ra Ngày hội, phố đi bộ Hào Gia còn là điểm hẹn của các hoạt động giao lưu văn hóa, văn nghệ quần chúng vào buổi tối, góp phần tạo không khí sinh hoạt cộng đồng sôi nổi, đáp ứng nhu cầu hưởng thụ văn hóa, nghệ thuật của Nhân dân và du khách.

Với chuỗi hoạt động văn hóa, nghệ thuật và quảng bá đặc sắc, Ngày hội “Sắc màu văn hóa Lào Cai” năm 2026 được kỳ vọng trở thành không gian hội tụ, lan tỏa những giá trị văn hóa truyền thống, thắt chặt tình đoàn kết giữa các cộng đồng dân tộc.

Đây cũng là cơ hội để Lào Cai phát huy nguồn lực văn hóa, đưa di sản trở thành động lực phát triển du lịch, công nghiệp văn hóa và quảng bá sâu rộng hình ảnh địa phương trong đời sống đương đại.