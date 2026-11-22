Chương trình văn nghệ đặc sắc chào mừng Ngày hội “Sắc màu văn hóa - Đoàn kết, hội tụ và lan tỏa”.

Ngày hội diễn ra nhiều hoạt động đặc sắc, thu hút sự tham gia của đông đảo nhân dân. Nổi bật là thi đấu các môn thể thao truyền thống gồm: vật tay, lày cỏ, kéo co; biểu diễn dân vũ và đồng diễn dân vũ với chủ đề “Vũ điệu kết đoàn”. Thi trưng bày không gian văn hóa các dân tộc, giới thiệu những nét đặc trưng trong đời sống, sinh hoạt văn hóa của đồng bào các dân tộc trên địa bàn; tổ chức chương trình văn nghệ với các tiết mục đặc sắc, trình diễn trang phục dân tộc.

Chương trình “Phiên chợ số - Livestream bán hàng” được triển khai nhằm giới thiệu, quảng bá các sản phẩm địa phương trên nền tảng số, góp phần thúc đẩy ứng dụng công nghệ số trong hoạt động kinh doanh, mở rộng cơ hội tiếp cận thị trường. Ra mắt điểm quét mã QR tại Di tích lịch sử Phja Toọc, góp phần ứng dụng công nghệ số trong giới thiệu, quảng bá giá trị di tích, hỗ trợ người dân và du khách tìm hiểu thông tin về địa điểm lịch sử.

Thông qua ngày hội, xã Thông Nông tiếp tục tôn vinh, bảo tồn và phát huy bản sắc văn hóa các dân tộc; tạo không gian giao lưu, gặp gỡ, thắt chặt tình đoàn kết trong cộng đồng. Đồng thời, quảng bá hình ảnh quê hương, con người và tiềm năng văn hóa, du lịch của địa phương, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội.