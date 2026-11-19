Đây là hoạt động ý nghĩa chào mừng Ngày Văn hóa Việt Nam 24/11, nhằm tôn vinh, bảo tồn và phát huy những giá trị văn hóa truyền thống tốt đẹp của đồng bào dân tộc Cao Lan; góp phần tăng cường tinh thần đoàn kết, gắn bó trong cộng đồng các dân tộc trên địa bàn.

Các gian hàng sản phẩm đặc trưng của người dân tộc Cao Lan được trưng bày tại ngày hội.

Từ bao đời nay, đồng bào dân tộc Cao Lan tại xã Chân Mộng có đời sống văn hóa phong phú, mang đậm bản sắc riêng với những làn điệu hát giao duyên Sình ca, điệu nhảy Tắc xình, lễ Xuống đồng đầu xuân cùng trang phục, phong tục, tập quán và ẩm thực truyền thống đặc sắc. Những giá trị văn hóa được gìn giữ, trao truyền qua nhiều thế hệ không chỉ góp phần làm phong phú đời sống tinh thần của Nhân dân mà còn trở thành nguồn lực quan trọng để quảng bá hình ảnh quê hương, thúc đẩy phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội địa phương.

Lãnh đạo xã Chân Mộng trao quyết định thành lập các câu lạc bộ văn hóa, văn nghệ, thể dục, thể thao của các thôn.

Lãnh đạo xã Chân Mộng trao quyết định công nhận người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số.

Điểm nhấn của ngày hội là hoạt động trưng bày 6 gian hàng “Sắc màu văn hóa Cao Lan”, giới thiệu các sản phẩm ẩm thực, trang phục và nét sinh hoạt truyền thống đặc trưng của người Cao Lan. Mỗi gian hàng mang đến những sắc màu văn hóa riêng, thể hiện sự khéo léo, sáng tạo của đồng bào trong lao động, sản xuất và gìn giữ những giá trị truyền thống, góp phần tạo không gian giao lưu, trải nghiệm văn hóa gần gũi, sinh động.

Trong khuôn khổ chương trình, xã Chân Mộng công bố quyết định thành lập 6 câu lạc bộ văn hóa, văn nghệ, thể dục, thể thao; công bố và trao quyết định công nhận người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số. Đây là hoạt động thiết thực nhằm xây dựng các mô hình sinh hoạt văn hóa cộng đồng, phát huy vai trò của nghệ nhân, người có uy tín trong việc gìn giữ bản sắc dân tộc, củng cố khối đại đoàn kết toàn dân.

Ngày hội có nhiều tiết mục văn nghệ mang đậm bản sắc dân tộc Cao Lan.

Thông qua Ngày hội “Sắc màu văn hóa Cao Lan”, xã Chân Mộng tiếp tục khẳng định sự quan tâm đối với công tác bảo tồn, phát huy bản sắc văn hóa các dân tộc; khơi dậy niềm tự hào, ý thức trách nhiệm của cộng đồng trong gìn giữ di sản, góp phần xây dựng đời sống văn hóa cơ sở ngày càng phong phú, củng cố khối đại đoàn kết và tạo động lực phát triển quê hương Chân Mộng.