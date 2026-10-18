Ngày hội 'Sắc hoa Tháng 10' tại xã Chiên Đàn

Phần thi trình diễn áo dài tại chương trình. Ảnh: HỒ QUÂN

Tại chương trình, công nhân, viên chức, người lao động thuộc các công đoàn cơ sở trực thuộc Công đoàn xã Chiên Đàn tham gia các phần thi trình diễn áo dài và rung chuông vàng tìm hiểu kiến thức về tổ chức Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam, Công đoàn Việt Nam…

Sau các phần thi, Công đoàn xã Chiên Đàn sẽ trao thưởng cho các cá nhân, tập thể có thành tích xuất sắc.

Các phần quà được trao tặng cho nữ đoàn viên, người lao động có hoàn cảnh khó khăn. Ảnh: HỒ QUÂN

Dịp này, Công đoàn xã Chiên Đàn trao 100 suất quà (mỗi suất trị giá 1 triệu đồng) cho nữ đoàn viên, người lao động có hoàn cảnh khó khăn tại các công đoàn cơ sở.