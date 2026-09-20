Ngày hội 'Mùa vàng trên Cao Đường' xã Bạch Xa

Đại biểu tham dự lễ khai mạc.

Dự Lễ khai mạc có đồng chí Đỗ Anh Tuấn, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; lãnh đạo các ban, ngành, đoàn thể tỉnh; lãnh đạo một số xã, phường; lãnh đạo xã Bạch Xa cùng đông đảo nhân dân và du khách.

Đến với ngày hội, người dân và du khách được hòa mình vào không khí sôi nổi của nhiều hoạt động văn hóa, thể thao và trò chơi dân gian như đánh cù, bắt cá chép ruộng, bịt mắt đập niêu, bịt mắt bắt vịt; tham gia Giải chạy “Bước chân Cao Đường”; trải nghiệm không gian chợ quê, sản phẩm OCOP, đặc sản địa phương và cùng nhau xuống đồng gặt lúa; thưởng thức múa khèn Mông, hát Then, đàn tính, giao lưu văn nghệ, đốt lửa trại cùng đồng bào địa phương; du khách còn có dịp trekking, khám phá hang động, tham quan rừng đặc dụng Cham Chu, thác Khau Làng và trải nghiệm cảnh quan thiên nhiên của thôn Cao Đường.

Đại biểu tham quan gian trưng bày các sản phẩm nông sản địa phương.

Ngày hội “Mùa vàng trên Cao Đường” là dịp giới thiệu những nét văn hóa truyền thống đặc sắc trong đời sống của đồng bào các dân tộc địa phương. Từ trang phục, dân ca, dân vũ, trò chơi dân gian đến ẩm thực và hoạt động sản xuất nông nghiệp đều được tái hiện, tạo nên không gian trải nghiệm gần gũi, giàu bản sắc.

Thông qua ngày hội, xã Bạch Xa tiếp tục giới thiệu, quảng bá cảnh quan thiên nhiên, bản sắc văn hóa và con người Cao Đường đến với du khách; đồng thời tăng cường kết nối các điểm đến, sản phẩm và các chủ thể tham gia hoạt động du lịch. Qua đó góp phần bảo tồn, phát huy giá trị văn hóa truyền thống gắn với phát triển du lịch cộng đồng, tạo thêm sinh kế và nâng cao thu nhập cho người dân.

Người dân tham gia trò chơi “Bắt cá chép ruộng” tại ngày hội.

Ngày hội “Mùa vàng trên Cao Đường” năm 2026 diễn ra trong 2 ngày, 19 và 20-9.