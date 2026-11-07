Ngày hội mẹ và bé gắn kết gia đình tại TP Hồ Chí Minh

Khoảng 350 phụ nữ mang thai tham gia hoạt động tại yoga bầu.

Ghi nhận tại Trung tâm Cung ứng dịch vụ công phường An Hội Đông, nhiều phụ nữ mang thai cùng tham gia chương trình yoga bầu trong sáng 7/11. Người tham gia ngồi thành từng hàng trên thảm, thực hiện các động tác theo hướng dẫn. Khu vực gian hàng cũng thu hút các gia đình đưa con nhỏ đến tham quan, tìm hiểu sản phẩm và tham gia hoạt động của ngày hội.

Các mẹ bầu tham gia chương trình đồng diễn yoga tại Festival Mẹ bầu & Em bé 2026 ở TP Hồ Chí Minh, sáng 7/11.

Festival có 5 hoạt động chính, gồm đồng diễn yoga bầu, Kidslympic Bé bò, Kidslympic Iron Racer, Family Day và khu vực mua sắm sản phẩm dành cho mẹ và trẻ nhỏ.

Hoạt động yoga bầu là chương trình được được các chị em háo hức chờ đợi nhất.

Theo ban tổ chức, ngoài khoảng 350 phụ nữ mang thai tham gia yoga bầu, các sân chơi dự kiến có khoảng 800 trẻ từ 7 đến dưới 12 tháng tuổi tham gia Kidslympic Bé bò; khoảng 400 trẻ từ 12 đến đủ 18 tháng tuổi tham gia Kidslympic Iron Racer và khoảng 300 trẻ từ 1 đến đủ 4 tuổi cùng gia đình tham gia Family Day.

Các bé được ba mẹ đưa đi tham gia ngày hội sáng 7/11.

Trong đó, Kidslympic Iron Racer và Family Day là hai nội dung mới của festival năm nay. Các hoạt động bổ sung lựa chọn vui chơi theo từng nhóm tuổi, đồng thời tạo dịp để cha mẹ cùng con tham gia những thử thách vận động và trò chơi chung.

Khu vực gian hàng cũng thu hút các gia đình đến tham quan, tìm hiểu sản phẩm và mua sắm.

Song song với các sân chơi, khu vực mua sắm quy tụ hơn 100 gian hàng giới thiệu sản phẩm dành cho mẹ và trẻ nhỏ, mở cửa từ 7 giờ đến 21 giờ trong cả hai ngày. Sự kiện diễn ra tại số 5A Nguyễn Văn Lượng, phường An Hội Đông, TP Hồ Chí Minh.