Ngày hội 'Không Một Mình' và lời cảnh báo từ thế giới mạng ​

Phối cảnh khu vực trải nghiệm tại Ngày hội An toàn trực tuyến “Không Một Mình” 2026

Tối 30.10, Ngày hội An toàn trực tuyến “Không Một Mình” 2026 chính thức khai mạc tại Quảng trường Đông Kinh Nghĩa Thục, khu vực phố đi bộ hồ Hoàn Kiếm. Đây là hoạt động trọng tâm trong khuôn khổ Chiến dịch “Không Một Mình” năm 2026, được triển khai trên phạm vi toàn quốc từ ngày 10.10 đến 10.12.

Với thông điệp “Kết nối không tổn thương”, chương trình hướng đến nâng cao nhận thức cộng đồng về phòng, chống xâm hại trẻ em và thanh thiếu niên trên môi trường số. Người tham gia có cơ hội tiếp cận các tình huống thực tế, tìm hiểu cách nhận diện hành vi bắt nạt, dụ dỗ, lừa đảo, thao túng tâm lý và những hình thức xâm hại có thể bắt đầu từ các tương tác trực tuyến thông thường.

Những nguy cơ này không phải lúc nào cũng biểu hiện rõ ràng. Một lời mời kết bạn từ người lạ, sự quan tâm bất thường hay lời hứa tặng thưởng trong trò chơi trực tuyến đôi khi có thể trở thành bước đầu của quá trình tiếp cận, dụ dỗ trẻ em. Khi thiếu kỹ năng nhận diện, các em dễ rơi vào tình huống nguy hiểm mà không biết cách tìm kiếm sự trợ giúp.

Theo báo cáo của Bộ Công an tại Hội thảo định hướng công tác bảo vệ trẻ em giai đoạn 2026 - 2030 do Bộ Y tế tổ chức ngày 17.3.2026, trong giai đoạn 2020 - 2025, cả nước phát hiện 12.873 vụ, xâm hại 13.460 trẻ em. Riêng năm 2025, toàn quốc phát hiện 2.321 vụ xâm hại trẻ em với 2.418 trẻ em bị xâm hại. Tình trạng dụ dỗ, lừa đảo qua môi trường mạng cũng làm gia tăng nguy cơ trẻ em và người chưa thành niên trở thành nạn nhân của mua bán, bóc lột sức lao động.

Thực tế này cho thấy việc bảo vệ trẻ em trên không gian mạng không thể chỉ dựa vào những lời nhắc nhở như không kết bạn với người lạ hay hạn chế thời gian sử dụng điện thoại... Các em cần được hướng dẫn cách bảo vệ thông tin cá nhân, nhận biết những yêu cầu bất thường, biết từ chối và tìm đến người đáng tin cậy khi gặp sự cố.

Tại ngày hội, các khu vực triển lãm và tương tác công nghệ được tổ chức để người dân, đặc biệt là giới trẻ, trực tiếp trải nghiệm những tình huống mất an toàn và thực hành kỹ năng ứng phó. Các hoạt động giao lưu học đường cũng được triển khai nhằm đưa kiến thức an toàn số đến gần hơn với học sinh thông qua hình thức sinh động, dễ tiếp nhận.

Không khí sự kiện còn có sự góp mặt của nhiều nghệ sĩ được giới trẻ yêu thích như Đen, MONO, Quang Hùng MasterD trong chuỗi minishow và Gala âm nhạc. Thông qua các hoạt động nghệ thuật, ban tổ chức kỳ vọng thu hút sự quan tâm của thanh thiếu niên, giúp thông điệp an toàn trực tuyến được truyền tải tự nhiên, gần gũi hơn.

Chiến dịch “Không Một Mình” năm 2026 do Liên minh Niềm Tin Số (DTA) khởi xướng, với sự bảo trợ của Bộ Công an, Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Y tế, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch cùng hai tổ chức quốc tế UNICEF và UNODC. Cục An ninh mạng, Hiệp hội An ninh mạng quốc gia cùng nhiều cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp và cộng đồng phối hợp triển khai.

Một trong những vấn đề được đặt ra là trách nhiệm đồng hành của người lớn. Cha mẹ cần chủ động tìm hiểu môi trường trực tuyến mà con tham gia, duy trì đối thoại để trẻ sẵn sàng chia sẻ khi gặp chuyện bất thường. Nhà trường cần đưa kỹ năng an toàn số vào hoạt động giáo dục thường xuyên, đồng thời có cơ chế tiếp nhận phản ánh và hỗ trợ học sinh khi xảy ra bắt nạt trực tuyến.

Các nền tảng công nghệ cũng cần tăng cường phát hiện, ngăn chặn hành vi quấy rối, dụ dỗ, phát tán nội dung gây hại; xây dựng công cụ báo cáo dễ sử dụng và bảo vệ dữ liệu cá nhân của người dùng chưa thành niên. Bên cạnh đó, cộng đồng mạng cần tránh phát tán hình ảnh, thông tin nhận dạng của trẻ em liên quan đến các vụ việc, bởi sự tò mò thiếu kiểm soát có thể khiến các em tiếp tục chịu tổn thương.

Bảo vệ trẻ em trên không gian mạng không có nghĩa là ngăn các em tiếp cận công nghệ. Điều quan trọng là giúp trẻ sử dụng internet an toàn, có đủ kiến thức để tự bảo vệ và biết rằng luôn có người sẵn sàng lắng nghe, hỗ trợ khi các em gặp khó khăn.

Vì vậy, “Kết nối không tổn thương” cần được duy trì như một trách nhiệm thường xuyên, thay vì chỉ dừng lại ở thông điệp của một sự kiện. Để không trẻ em nào phải đối mặt với những nguy cơ trên môi trường số một mình, sự phối hợp giữa gia đình, nhà trường, cơ quan quản lý và doanh nghiệp công nghệ là điều không thể thiếu.