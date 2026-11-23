Phối cảnh không gian tổ chức Techfest PhuTho 2026.

Ngày hội nhằm quảng bá tiềm năng, thế mạnh và những thành tựu khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số của tỉnh; giới thiệu, trình diễn các sản phẩm công nghệ, sản phẩm chủ lực, ý tưởng sáng tạo và dự án khởi nghiệp. Đồng thời, kết nối cơ quan quản lý nhà nước, nhà khoa học, chuyên gia, doanh nghiệp, nhà đầu tư và các tổ chức hỗ trợ khởi nghiệp, thúc đẩy hợp tác, chuyển giao công nghệ và thương mại hóa sản phẩm sáng tạo.

Với khoảng 500 đại biểu tham dự trực tiếp và 1.000 đại biểu tham dự trực tuyến tại các điểm cầu xã, phường, Techfest PhuTho 2026 dự kiến có nhiều hoạt động thiết thực.

Điểm nhấn là không gian triển lãm, trưng bày, trình diễn của 40 cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp trong và ngoài tỉnh, giới thiệu các sản phẩm khoa học và công nghệ, sản phẩm công nghệ cao, sản phẩm chủ lực, ý tưởng sáng tạo và dự án khởi nghiệp.

Không gian triển lãm mở cửa từ 8 giờ đến 22 giờ trong cả hai ngày diễn ra sự kiện.

Cùng với hoạt động triển lãm, ngày hội còn tổ chức hội nghị kết nối cung cầu công nghệ và chuỗi hội thảo, tọa đàm chuyên đề.

Thông qua các hoạt động, Techfest PhuTho 2026 góp phần lan tỏa tinh thần khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo trong cộng đồng, đặc biệt là thanh niên, sinh viên và doanh nhân trẻ; thúc đẩy doanh nghiệp đổi mới mô hình sản xuất, kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh.

Qua đó, từng bước hình thành mạng lưới liên kết giữa Nhà nước - nhà khoa học - nhà trường - doanh nghiệp - nhà đầu tư, tạo nền tảng phát triển hệ sinh thái đổi mới sáng tạo tỉnh Phú Thọ giai đoạn 2026 - 2030, góp phần thực hiện mục tiêu đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số theo tinh thần Nghị quyết số 57-NQ/TW của Bộ Chính trị.