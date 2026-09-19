Ngày hội khoa học, sáng tạo và STEM cấp tỉnh năm 2026

Lãnh đạo Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ; Sở Giáo dục và Đào tạo tặng cờ lưu niệm cho các đội tham gia.

Văn nghệ tại ngày hội.

Đồng chí Vũ Tiến Hoá - Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo, Trưởng Ban Tổ chức Ngày hội phát biểu khai mạc ngày hội.

Phát biểu khai mạc ngày hội, đồng chí Vũ Tiến Hoá - Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo, Trưởng Ban Tổ chức Ngày hội nhấn mạnh: Giáo dục STEM tạo cơ hội để học sinh vận dụng kiến thức khoa học, công nghệ, kỹ thuật và toán học vào thực tiễn thông qua trải nghiệm, tìm tòi, thử nghiệm và giải quyết vấn đề. Qua đó, học sinh được phát huy tư duy, kỹ năng thực hành và khả năng sáng tạo, chủ động khám phá, tạo ra sản phẩm.

Với tinh thần “Khoa học để khám phá - Sáng tạo để kiến tạo - STEM để kết nối tri thức với thực tiễn”, đồng chí đề nghị các đơn vị tổ chức, tham gia ngày hội bảo đảm nghiêm túc, khoa học, an toàn, thiết thực, hiệu quả, tránh hình thức. Đồng thời, tiếp tục lan tỏa tinh thần sáng tạo, nghiên cứu khoa học trong học sinh, góp phần nâng cao chất lượng dạy và học.

Đại biểu dự ngày hội.

Đại biểu tham quan gian trưng bày sản phẩm STEM.

Ngày hội năm nay thu hút 46 đội thi đến từ các trường tiểu học, trung học cơ sở, trung học phổ thông trên địa bàn tỉnh, với 211 giáo viên và 229 học sinh tham gia. Trong đó, 46 đội thi trưng bày sản phẩm STEM và 22 đội tham gia thi Robot.

Học sinh tham gia phần thi Robot.

Học sinh Trường Phổ thông Dân tộc bán trú Tiểu học và THCS Bản Lang thuyết trình sản phẩm khoa học, sáng tạo và STEM.

Trong khuôn khổ ngày hội diễn ra nhiều hoạt động như: triển lãm sản phẩm khoa học, sáng tạo và STEM của học sinh; thi Robot; tham quan, trải nghiệm phòng học STEM và các sản phẩm công nghệ trong lĩnh vực giáo dục. Đây là dịp để học sinh giao lưu, chia sẻ ý tưởng, thể hiện năng lực sáng tạo, khả năng vận dụng kiến thức vào thực tiễn và niềm đam mê nghiên cứu khoa học.