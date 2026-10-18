Ngày hội Khám phá khoa học, sáng tạo cho thiếu nhi 2026

Đến với ngày hội, các em nhỏ có cơ hội trải nghiệm và tìm hiểu thế giới khoa học đầy màu sắc, tự tay khám phá những điều kỳ thú và thỏa sức sáng tạo thông qua các trạm với những hoạt động và chủ đề khác nhau như: thực hiện những trải nghiệm khoa học trực quan, tìm hiểu các hiện tượng thú vị quanh mình; sáng tạo, lắp ghép mô hình và phát huy trí tưởng tượng; làm quen với robot, cảm biến và những bước lập trình điều khiển đầu tiên; thử sức điều khiển thiết bị bay, khám phá hành trình vượt chướng ngại vật của xe robot; cùng xem những bộ phim được tuyển chọn từ Liên hoan Phim khoa học 2026 (Science Film Festival 2026); khám phá những cuốn sách hay, tìm thêm ý tưởng mới và nuôi dưỡng niềm yêu thích đọc sách.

Đặc biệt, chương trình còn có 32 chuyến xe thư viện số lưu động STEM đến phục vụ học sinh tại các trường tiểu học, THCS trên địa bàn thành phố, góp phần đưa khoa học và công nghệ đến gần hơn với các bạn nhỏ. Ngày hội vào cửa tự do; dự kiến đợt 2 sẽ được tổ chức trong 2 ngày 14 và 15-11.