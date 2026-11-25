Diễn ra tại Vincom Plaza, phường Thành Sen, tỉnh Hà Tĩnh, Ngày hội kết nối và tiêu thụ sản phẩm Hà Tĩnh do Cục Quản lý và Phát triển thị trường trong nước (Bộ Công Thương) phối hợp với Sở Công Thương Hà Tĩnh tổ chức đã thu hút sự quan tâm của đông đảo người dân và du khách.

Người dân mua sắm tại Ngày hội kết nối và tiêu thụ sản phẩm Hà Tĩnh.

Với quy mô 32 gian hàng, quy tụ khoảng 50 doanh nghiệp, cơ sở sản xuất, Ngày hội mang đến không gian giới thiệu đa dạng các mặt hàng, từ nông sản, thực phẩm chế biến đến sản phẩm OCOP và đặc sản địa phương.

Người tiêu dùng có cơ hội trực tiếp tìm hiểu, trải nghiệm và lựa chọn sản phẩm; doanh nghiệp có thêm điều kiện tiếp cận khách hàng, giới thiệu năng lực sản xuất và nắm bắt nhu cầu thực tế của thị trường.

Lãnh đạo Cục Quản lý và Phát triển thị trường trong nước và Sở Công Thương Hà Tĩnh cùng các nghệ sĩ trải nghiệm livestream tại vườn cam.

Bên cạnh hoạt động bán hàng trực tiếp tại các gian hàng, chương trình còn chú trọng ứng dụng nền tảng số để mở rộng khả năng tiếp cận người mua. Điểm nhấn là phiên livestream kết nối tiêu thụ cam Khe Mây được tổ chức trực tiếp tại vườn cam Hương Đô. Phiên livestream có sự tham gia của lãnh đạo Cục, lãnh đạo Sở Công Thương Hà Tĩnh, cùng diễn viên Ngô Lệ Quyên và MC Quỳnh Trang.

Tại phiên livestream, 600kg cam Khe Mây đã được kết nối tiêu thụ, thu hút gần 100.000 lượt tương tác. Kết quả này cho thấy khả năng tiếp cận rộng rãi của hình thức bán hàng trực tuyến, đồng thời mở ra cơ hội đưa nông sản địa phương đến với người tiêu dùng ngoài phạm vi địa lý của một điểm bán truyền thống.

Việc tổ chức livestream ngay tại vườn cũng tạo nên cách tiếp cận trực quan, sinh động hơn. Người xem có thể quan sát không gian trồng cam, sản phẩm tại vườn và trực tiếp theo dõi quá trình giới thiệu, kết nối mua hàng.

Ngày hội kết nối và tiêu thụ sản phẩm Hà Tĩnh còn mang ý nghĩa đặc biệt khi là chương trình đầu tiên triển khai Quyết định số 2069/QĐ-TTg ngày 29-10-2026 của Thủ tướng Chính phủ về chương trình “Hàng Việt vì người Việt”.

Không chỉ tạo sức mua tại sự kiện, chương trình còn cho thấy hiệu quả của việc kết hợp các phương thức tiêu thụ truyền thống với nền tảng số, đưa sản phẩm từ nơi sản xuất đến gần hơn với người tiêu dùng. Đây là hướng đi cần tiếp tục được phát huy trong các hoạt động phát triển thị trường trong nước, hỗ trợ doanh nghiệp mở rộng đầu ra và nâng cao năng lực cạnh tranh của hàng Việt.