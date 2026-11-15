Ngày hội kết nối, tri ân và tiếp sức cho người lao động Việt Nam tại Hàn Quốc

Đại sứ Việt Nam tại Hàn Quốc Vũ Hồ phát biểu tại sự kiện. Ảnh: Đào Lâm/PV TTXVN tại Hàn Quốc

Sự kiện do Bộ Nội vụ Việt Nam phối hợp cùng Đại sứ quán Việt Nam tại Hàn Quốc, Trung tâm Phúc lợi người nước ngoài thành phố Siheung, Trường Đại học Khoa học Kỹ thuật Gyeonggi và Chi hội Người Việt Nam thành phố Siheung tổ chức.

Sự kiện mang ý nghĩa thiết thực to lớn đối với cộng đồng người lao động Việt Nam tại Hàn Quốc. Không chỉ là một ngày hội giao lưu giúp người lao động tạm gác lại những vất vả, lo toan nơi công xưởng, công trường hay nông trại để cùng gặp gỡ đồng hương, thưởng thức hương vị ẩm thực truyền thống và hòa mình vào không khí quê nhà, ngày hội còn là cầu nối quan trọng giúp người lao động tiếp cận thông tin chính sách, được tư vấn và giải đáp thắc mắc về pháp luật, thủ tục cư trú. Qua đó, chương trình góp phần nâng cao ý thức tuân thủ pháp luật sở tại, củng cố hình ảnh tốt đẹp của người lao động Việt Nam và thúc đẩy mối quan hệ hợp tác lao động bền vững giữa hai quốc gia.

Ông Lê Mạnh Hùng - Phó Giám đốc Trung tâm Lao động ngoài nước, Bộ Nội vụ phát biểu tại chương trình. Ảnh: Đào Lâm/PV TTXVN tại Hàn Quốc

Phát biểu tại chương trình, Đại sứ Việt Nam tại Hàn Quốc Vũ Hồ đã chia sẻ sự thấu hiểu trước những áp lực công việc và nỗi nhớ nhà của bà con xa xứ, đồng thời khẳng định Đại sứ quán Việt Nam luôn là chỗ dựa vững chắc cho người lao động: "Uy tín của người lao động Việt Nam tại Hàn Quốc được tạo nên từ những việc rất bình thường: làm việc có trách nhiệm, giữ uy tín và sống tử tế với những người xung quanh. Khi gặp khó khăn, vướng mắc, chúng tôi mong anh chị em hãy chủ động liên hệ với các đầu mối phụ trách về lao động và cơ quan lãnh sự của Đại sứ quán để được hướng dẫn và hỗ trợ kịp thời".

Về phía Bộ Nội vụ, ông Lê Mạnh Hùng - Phó Giám đốc Trung tâm Lao động ngoài nước - đã điểm lại chặng đường hơn 20 năm thực hiện Chương trình Cấp phép việc làm cho lao động nước ngoài (EPS) với khoảng 143.000 lượt người sang làm việc và hiện có trên 113.000 lao động Việt Nam đang sinh sống, làm việc tại Hàn Quốc. Ông nhấn mạnh: "Mỗi anh chị em lao động ở đây đã là một đại sứ của Việt Nam tại Hàn Quốc. Nhiều anh chị em đã vượt qua bỡ ngỡ nơi đất khách, chăm chỉ làm việc, được doanh nghiệp tin tưởng giao nhiệm vụ quan trọng".

Ông Phạm Công Hùng - Phó Giám đốc Quỹ Hỗ trợ việc làm ngoài nước, Bộ Nội vụ chia sẻ về chính sách cho người lao động tại nước ngoài. Ảnh: Đào Lâm/PV TTXVN tại Hàn Quốc

Liên quan đến vấn đề chính sách, ông Phạm Công Hùng - Phó Giám đốc Quỹ Hỗ trợ việc làm ngoài nước, Bộ Nội vụ Việt Nam, đã chia sẻ về vai trò điểm tựa thiết thực của Quỹ Hỗ trợ việc làm ngoài nước đối với người lao động xa xứ, đồng thời thông tin chi tiết đến người lao động về các chính sách hỗ trợ tài chính, hỗ trợ pháp lý khi gặp tranh chấp, cũng như hỗ trợ đào tạo chuyển đổi nghề, ổn định cuộc sống khi về nước.

Đại diện nước sở tại, bà Jeong Jeong In - Trưởng ban Cư dân có nguồn gốc di cư, Chính quyền Thành phố Siheung, gửi lời cảm ơn sâu sắc trước những đóng góp cần cù của lao động Việt Nam đối với sự phát triển kinh tế - xã hội của địa phương, đồng thời cam kết thành phố sẽ tiếp tục quan tâm, tạo điều kiện để người lao động sinh sống an toàn và thoải mái.

Cùng chung quan điểm, ông Kim Jin Seo - Giám đốc Trung tâm Hỗ trợ du học sinh quốc tế, Trường Đại học Khoa học Kỹ thuật Gyeonggi, đã bày tỏ niềm vinh hạnh khi được đồng tổ chức chương trình, đồng thời nhắc lại những giọt mồ hôi của người lao động tại các khu công nghiệp, nhà máy chính là nền tảng tạo nên các sản phẩm thiết yếu phục vụ đời sống tại Hàn Quốc.

Bà Jeong Jeong In - Trưởng ban Cư dân có nguồn gốc di cư, Chính quyền Thành phố Siheung phát biểu tại sự kiện. Ảnh: Đào Lâm/PV TTXVN tại Hàn Quốc

Điểm nhấn trang trọng và xúc động nhất của chương trình là Lễ vinh danh 5 gương mặt lao động EPS tiêu biểu đã có nhiều năm gắn bó, nỗ lực vươn lên trong công việc, tuân thủ pháp luật và tích cực hỗ trợ cộng đồng. Bên cạnh đó, Ban Tổ chức cũng vinh danh các doanh nghiệp sử dụng lao động tiêu biểu có chính sách phúc lợi và tạo điều kiện tốt cho lao động Việt Nam.

Ngoài phần lễ trang trọng, không khí ngày hội còn vô cùng rộn ràng với chuỗi hoạt động văn hóa, thể thao mang đậm tình quê hương diễn ra xuyên suốt. Các trận thi đấu giao hữu bóng đá sôi nổi cùng các tiết mục văn nghệ đặc sắc của các ca sĩ khách mời đến từ Việt Nam và các nhóm múa trong cộng đồng người Việt Nam tại Hàn Quốc đã mang lại những phút giây thư giãn cho tất cả các đại biểu khách mời và người lao động tham dự chương trình. Người lao động tham gia sự kiện cũng được trải nghiệm không gian văn hóa, ẩm thực phong phú, tham gia tư vấn pháp luật, chính sách.

Đại biểu và người lao động Việt Nam tại Hàn Quốc chụp ảnh lưu niệm. Ảnh: Đào Lâm/PV TTXVN tại Hàn Quốc

Ngày hội đã khép lại thành công tốt đẹp, trở thành nhịp cầu ấm áp gắn kết tình cảm giữa hai quốc gia, tiếp thêm động lực để cộng đồng người lao động Việt Nam tại Hàn Quốc an tâm lao động, học tập và phát triển.