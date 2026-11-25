Cục trưởng Cục Quản lý và Phát triển thị trường trong nước Trần Hữu Linh, Giám đốc Sở Công thương tỉnh Hà Tĩnh Lê Trung Phước tham gia phiên livestream kết nối tiêu thụ 600kg cam Khe Mây, thu hút gần 100.000 lượt tương tác. (Ảnh: B.T)

Đáng chú ý, hoạt động livestream bán hàng trực tiếp tại vườn đã tiêu thụ 600kg cam Khe Mây, cho thấy hiệu quả bước đầu của việc kết hợp xúc tiến thương mại truyền thống với nền tảng số trong phát triển thị trường nông sản địa phương.

Theo đó, Ngày hội kết nối và tiêu thụ sản phẩm Hà Tĩnh diễn ra từ ngày 21-24/11 tại Vincom Plaza, phường Thành Sen (Hà Tĩnh), do Cục Quản lý và Phát triển thị trường trong nước phối hợp Sở Công thương tỉnh Hà Tĩnh tổ chức. Sau 4 ngày, chương trình ghi nhận hơn 5.000 lượt khách tham quan, mua sắm, với tổng doanh thu gần 2 tỷ đồng.

Kết quả này cho thấy sức hút của các sản phẩm đặc trưng địa phương khi được tổ chức quảng bá, giới thiệu trong một không gian mua sắm tập trung. Đồng thời, đây cũng là cơ hội để các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất tiếp cận trực tiếp người tiêu dùng, giới thiệu sản phẩm và tìm kiếm thêm đầu ra cho hàng hóa.

Với quy mô 32 gian hàng, quy tụ khoảng 50 doanh nghiệp, cơ sở sản xuất, ngày hội giới thiệu nhiều nhóm hàng hóa, từ nông sản, thực phẩm chế biến đến sản phẩm OCOP và đặc sản địa phương.

Thông qua hoạt động trưng bày, giới thiệu và bán hàng trực tiếp, người tiêu dùng có điều kiện tìm hiểu nguồn gốc, chất lượng, trải nghiệm sản phẩm; các đơn vị sản xuất cũng có thêm cơ hội nắm bắt thị hiếu, nhu cầu thực tế của thị trường để điều chỉnh hoạt động kinh doanh.

Người dân tham quan, mua sắm sản phẩm tại Ngày hội kết nối và tiêu thụ sản phẩm Hà Tĩnh. (Ảnh: B.T)

Một trong những điểm nhấn của ngày hội là hoạt động ứng dụng nền tảng số để kết nối tiêu thụ nông sản ngay tại vùng sản xuất. Thay vì chỉ giới thiệu sản phẩm tại các gian hàng, chương trình tổ chức phiên livestream trực tiếp tại vườn cam Hương Đô, đưa hình ảnh và câu chuyện về sản phẩm cam Khe Mây đến gần hơn với người tiêu dùng.

Đáng chú ý, phiên livestream với sự tham gia của Cục trưởng Cục Quản lý và Phát triển thị trường trong nước Trần Hữu Linh, Giám đốc Sở Công thương tỉnh Hà Tĩnh Lê Trung Phước, cùng diễn viên Ngô Lệ Quyên và MC Quỳnh Trang đã kết nối tiêu thụ 600kg cam Khe Mây, thu hút gần 100.000 lượt tương tác.

Việc tổ chức bán hàng ngay tại vườn tạo điều kiện để người xem trực tiếp quan sát vùng trồng, sản phẩm và quá trình giới thiệu nông sản. Cách làm này không chỉ tăng tính trực quan, chân thật cho hoạt động quảng bá mà còn giúp rút ngắn khoảng cách giữa nơi sản xuất với người mua, mở rộng khả năng tiếp cận khách hàng ngoài phạm vi thị trường truyền thống.

Đáng chú ý, hoạt động hỗ trợ tiêu thụ được triển khai đến tận nơi sản xuất, với sự tham gia trực tiếp của cơ quan quản lý nhà nước và ngành Công thương địa phương. Qua đó, vai trò đồng hành, hỗ trợ doanh nghiệp và cơ sở sản xuất trong tìm kiếm đầu ra, đổi mới phương thức kinh doanh được thể hiện cụ thể hơn.

Ngày hội kết nối và tiêu thụ sản phẩm Hà Tĩnh còn là chương trình đầu tiên triển khai Quyết định số 2069/QĐ-TTg ngày 29/10/2026 của Thủ tướng Chính phủ về chương trình “Hàng Việt vì người Việt”.

Thông qua hoạt động kết nối cung cầu, tổ chức không gian giới thiệu và bán sản phẩm, chương trình góp phần đưa hàng hóa trong nước đến gần hơn với người tiêu dùng, đồng thời tạo thêm cơ hội để các đơn vị sản xuất quảng bá thương hiệu, mở rộng thị trường.

Cục trưởng Cục Quản lý và Phát triển thị trường trong nước Trần Hữu Linh tham quan các gian hàng trưng bày tại Ngày hội kết nối và tiêu thụ sản phẩm Hà Tĩnh

Trong bối cảnh phương thức mua sắm và hành vi tiêu dùng ngày càng thay đổi, việc kết hợp các kênh phân phối trực tiếp với nền tảng số là hướng đi cần được quan tâm.

Đối với các doanh nghiệp nhỏ, hợp tác xã và cơ sở sản xuất địa phương, những hoạt động kết nối như vậy không chỉ tạo doanh thu tại thời điểm tổ chức mà còn giúp tìm kiếm đối tác, mở rộng mạng lưới phân phối và tiếp nhận phản hồi từ thị trường.

Thực tế từ ngày hội cho thấy, khi hoạt động xúc tiến thương mại được tổ chức gắn với nhu cầu thị trường và ứng dụng công nghệ số, sản phẩm địa phương có thêm cơ hội tiếp cận người tiêu dùng rộng rãi hơn.

Đây cũng là cơ sở để tiếp tục đổi mới cách thức tổ chức các chương trình kết nối cung cầu, hỗ trợ doanh nghiệp nâng cao năng lực tiếp thị, phát triển kênh bán hàng trực tuyến và từng bước xây dựng thị trường tiêu thụ ổn định cho nông sản, đặc sản địa phương.