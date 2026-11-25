Ngày 25/11, thông tin từ Cục Quản lý và Phát triển thị trường trong nước (Bộ Công Thương) cho biết, Ngày hội kết nối và tiêu thụ sản phẩm Hà Tĩnh diễn ra từ ngày 21–24/11 tại Vincom Plaza, phường Thành Sen, tỉnh Hà Tĩnh đã ghi nhận kết quả tích cực với hơn 5.000 lượt khách tham quan, mua sắm và tổng doanh thu gần 2 tỷ đồng.

Việc thu hút hơn 5.000 lượt khách và đạt doanh thu gần 2 tỷ đồng sau 4 ngày cho thấy sức mua đối với các sản phẩm đặc trưng địa phương. Đây cũng là cơ hội để các đơn vị sản xuất tìm kiếm khách hàng, mở rộng kênh phân phối và từng bước nâng cao khả năng cạnh tranh của hàng hóa trên thị trường.

Lãnh đạo Cục Quản lý và Phát triển thị trường trong nước, Sở Công Thương Hà Tĩnh tham quan các gian hàng.

Một trong những điểm đáng chú ý của Ngày hội là việc kết hợp hoạt động bán hàng trực tiếp với ứng dụng nền tảng số trong kết nối tiêu thụ sản phẩm.

Nổi bật là phiên livestream giới thiệu và kết nối tiêu thụ cam Khe Mây được tổ chức trực tiếp tại vườn cam ở xã Hương Đô, Hà Tĩnh. Tham gia chương trình có đại diện lãnh đạo Cục Quản lý và Phát triển thị trường trong nước, Sở Công Thương Hà Tĩnh cùng diễn viên Ngô Lệ Quyên và MC Quỳnh Trang.

Tại phiên livestream, 600 kg cam Khe Mây đã được kết nối tiêu thụ, thu hút gần 100.000 lượt tương tác. Việc tổ chức bán hàng ngay tại vùng sản xuất giúp người tiêu dùng có thêm thông tin trực quan về sản phẩm, đồng thời mở rộng khả năng tiếp cận khách hàng ngoài phạm vi thị trường truyền thống.

Tại phiên livestream, 600 kg cam Khe Mây đã được kết nối tiêu thụ, thu hút gần 100.000 lượt tương tác.

Thay vì chỉ giới thiệu sản phẩm tại các điểm bán, hình thức livestream tại vườn đưa hoạt động quảng bá và kết nối tiêu thụ đến gần hơn với người sản xuất. Qua đó, nông sản địa phương có thêm cơ hội tiếp cận người mua trên môi trường trực tuyến, góp phần đa dạng hóa phương thức kinh doanh và tiêu thụ hàng hóa.

Sự tham gia trực tiếp của cơ quan quản lý nhà nước và ngành Công Thương địa phương trong hoạt động kết nối tiêu thụ cho thấy vai trò đồng hành, hỗ trợ doanh nghiệp, cơ sở sản xuất tìm kiếm đầu ra, thích ứng với xu hướng thương mại điện tử.

Chương trình “Ngày hội kết nối và tiêu thụ sản phẩm Hà Tĩnh” do Cục Quản lý và Phát triển thị trường trong nước phối hợp với Sở Công Thương Hà Tĩnh tổ chức, quy tụ khoảng 50 doanh nghiệp, cơ sở sản xuất với 32 gian hàng trưng bày, giới thiệu sản phẩm. Các mặt hàng được giới thiệu khá đa dạng, từ nông sản, thực phẩm chế biến đến sản phẩm OCOP và đặc sản địa phương. Thông qua hoạt động trưng bày, bán hàng trực tiếp, doanh nghiệp và cơ sở sản xuất có thêm cơ hội quảng bá sản phẩm, tiếp cận người tiêu dùng, đồng thời nắm bắt thị hiếu và nhu cầu thực tế của thị trường.