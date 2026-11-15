Ngày hội kết nối, quảng bá và tiêu thụ sản phẩm Hà Tĩnh diễn ra từ ngày 21 – 23/11

Ngày hội kết nối, quảng bá và tiêu thụ sản phẩm Hà Tĩnh năm 2026 là sự kiện xúc tiến thương mại do Cục Quản lý và Phát triển thị trường trong nước (Bộ Công Thương) tổ chức tại Hà Tĩnh, nhằm hỗ trợ các đơn vị quảng bá sản phẩm, kết nối cung cầu, tìm kiếm đối tác, mở rộng kênh phân phối và thúc đẩy tiêu thụ hàng hóa.

Phối cảnh gian hàng tại ngày hội.

Sự kiện nhằm góp phần đưa sản phẩm đặc trưng, có thế mạnh của địa phương tiếp cận rộng rãi hơn với người tiêu dùng và thị trường.

Ngày hội dự kiến diễn ra từ ngày 21 – 23/11 với quy mô 32 gian hàng, trưng bày, giới thiệu và bán các sản phẩm đặc trưng của các doanh nghiệp, hợp tác xã, cơ sở sản xuất kinh doanh trên địa bàn tỉnh, tập trung vào nhóm sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu, sản phẩm OCOP, sản phẩm đặc trưng và hàng hóa có tiềm năng, lợi thế của Hà Tĩnh.

Trong khuôn khổ ngày hội, Ban Tổ chức sẽ tổ chức phiên livestream trên nền tảng số nhằm giới thiệu, quảng bá và thúc đẩy tiêu thụ các sản phẩm đặc trưng của tỉnh; hỗ trợ doanh nghiệp, hợp tác xã, cơ sở sản xuất tiếp cận người tiêu dùng, mở rộng kênh bán hàng trực tuyến.

Ngày hội là dịp để doanh nghiệp, hợp tác xã và cơ sở sản xuất trực tiếp quảng bá, giới thiệu sản phẩm. Trong ảnh: Hoạt động giới thiệu sản phẩm tại Hội chợ triển lãm sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu miền Trung - Tây Nguyên năm 2026.

Đây là dịp để doanh nghiệp, hợp tác xã và cơ sở sản xuất trực tiếp giới thiệu chất lượng, mẫu mã, nguồn gốc và những giá trị đặc trưng của sản phẩm đến người tiêu dùng; đồng thời tăng cường tương tác, tiếp nhận phản hồi thị trường để hoàn thiện sản phẩm, nâng cao năng lực cạnh tranh.