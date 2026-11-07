Ngày hội kết nối cộng đồng

Lãnh đạo thành phố trao học bổng Nguyễn Hữu Thọ cho sinh viên trên địa bàn xã Phú Giáo. (Ảnh: LINH BẢO).

Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc ở khu dân cư năm nay gắn với hưởng ứng Ngày Văn hóa Việt Nam (24/11), tuần Văn hóa-Đại đoàn kết (từ ngày 18-24/11) nên Ban tổ chức Ngày hội trên địa bàn ấp 5 đưa vào nhiều hoạt động văn hóa, trò chơi dân gian nhằm tạo thêm không khí sôi nổi, vui tươi cho bà con. Từ điệu múa sạp, đến các trò vận động như ném banh, đập heo đất đã tạo nên không gian văn hóa đặc sắc cho ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc ở ấp 5, xã Phú Giáo.

Không chỉ thế, Chi bộ, Ban điều hành, Ban công tác mặt trận ấp 5 còn dành một không gian trong Ngày hội để trưng bày những sản phẩm tiêu biểu của ấp 5 nói riêng và xã Phú Giáo nói chung. Những hộp bánh bò của hộ cô Kim Chi, trứng gà hộ bà Nguyễn Thị Hiền, chuối tiêu cô Lanh, bánh giò bà Sáu… phần nào cho thấy sự nỗ lực của người dân xã Phú Giáo trong việc nâng cao đời sống kinh tế gia đình.

Phó Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh Văn Thị Bạch Tuyết phát biểu tại Ngày hội. (Ảnh: LINH BẢO)

Bà Trần Thị Cẩm Tú, Trưởng Ban Công tác mặt trận ấp 5, xã Phú Giáo cho biết, ấp 7 sáp nhập với ấp 5 lấy tên là ấp 5. Sau sáp nhập, ấp có 978 hộ, với 3.488 nhân khẩu. Nhân dân sinh sống trên địa bàn chủ yếu là dân tộc Kinh, bên cạnh đó có một bộ phận đồng bào dân tộc Khmer, Tày, Nùng, Hoa, sinh sống.

Theo bà Trần Thị Cẩm Tú, Ban Công tác mặt trận ấp thường xuyên tuyên truyền, vận động nhân dân chấp hành tốt các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, thực hiện tốt quy ước của khu dân cư.

Lãnh đạo Thành phố Hồ Chí Minh tặng cây xanh cho ấp 5, xã Phú Giáo. (Ảnh: LINH BẢO).

“Các mô hình tự quản, đoàn kết giúp nhau phát triển kinh tế, bảo vệ môi trường, giữ gìn an ninh, trật tự hoạt động có hiệu quả. Trong năm, ấp tổ chức được 10 cuộc họp dân với các nội dung về phát triển kinh tế-xã hội, an ninh trật tự, an toàn giao thông, giám sát, phản biện xã hội, tổ chức lấy ý kiến đóng góp nhân dân về làm đường giao thông nông thôn, tổ chức tốt các buổi tiếp xúc cử tri với Đại biểu Hội đồng nhân dân xã”, bà Trần Thị Cẩm Tú cho biết thêm.

Ban vận động ấp đã tổ chức phát động thực hiện Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” theo 5 tiêu chí của cuộc vận động, nhân dân đã thảo luận và đăng ký đạt tỷ lệ 100%. Thông qua các phong trào thi đua, các cuộc vận động, tạo nên sự gắn kết cộng đồng, góp phần vào công cuộc xây dựng xã nhà đạt nông thôn mới.

Lãnh đạo thành phố tặng quà cho các hộ nghèo trên địa bàn xã Phú Giáo. (Ảnh: LINH BẢO)

Nhiều phong trào của các chi hội, đoàn thể như: vận động trẻ em trong độ tuổi đến trường, “Ngày thứ bảy tình nguyện, ngày chủ nhật xanh”, phong trào nông dân “Sản xuất kinh doanh giỏi”, hiến máu tình nguyện, góp vốn xoay vòng,… ngày càng phát triển toàn diện, góp phần nâng cao chất lượng sống của người dân ấp 5.

Hưởng ứng phong trào "Cả nước chung tay vì người nghèo-Không để ai bị bỏ lại phía sau", năm 2026, Ban Công tác mặt trận ấp 5 đã phối hợp tổ chức vận động “Quỹ vì người nghèo” đạt 16 triệu đồng, vận động Quỹ vì biển đảo Quê hương-Vì tuyến đầu Tổ quốc đạt 10 triệu đồng.

Người dân tham quan không gian trưng bày các sản phẩm tiêu biểu của xã Phú Giáo. (Ảnh: LINH BẢO)

Ban công tác mặt trận ấp thực hiện tốt các đợt thi đua do địa phương và Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã phát động, trong đó đã vận động xây dựng tuyến đường cờ Tổ quốc dài 1km với số tiền 15 triệu đồng, vận động nhân dân lắp 32 mắt camera an ninh với số tiền trị giá 75 triệu đồng; tổ chức vận động nhân dân tham gia “Ngày thứ bảy văn minh” chăm sóc tuyến đường hoa, đường cờ.

Qua kết quả thực hiện các cuộc vận động, các phong trào thi đua yêu nước đã xuất hiện nhiều cá nhân tiêu biểu, gia đình văn hóa tiêu biểu: hộ ông Nguyễn Phước Sang, hộ bà Vũ Thị Ánh Ngọc, hộ ông Nguyễn Ngọc Dũng, hộ bà Nguyễn Thị Tân, ông Lê Quốc Đạt, ông Trần Văn Vinh, ông Nguyễn Văn Toàn, ông Phạm Văn Học…

Người dân tham gia nhảy sạp tại ngày hội. (Ảnh: LINH BẢO)

Ông Trịnh Xuân Thành, Bí thư Chi bộ ấp 5 chia sẻ, nhìn lại một năm hoạt động, nhất là giai đoạn thực hiện mô hình chính quyền địa phương 2 cấp còn nhiều khó khăn, thử thách, nhưng cán bộ, đảng viên và nhân dân ấp 5 đã đoàn kết, đồng thuận với chính quyền địa phương, chung sức, đồng lòng thực hiện đạt và vượt các nội dung thi đua, đã đạt được nhiều kết quả tốt đẹp.

“Ban Công tác mặt trận đã phối hợp các tổ chức thành viên thực hiện các cuộc vận động, các phong trào thi đua yêu nước có sức lan tỏa, thiết thực, hiệu quả góp phần nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của người dân, mối quan hệ trong khu dân cư ngày càng đoàn kết, gắn bó”, ông Trịnh Xuân Thành nhận xét.

Thời gian tới, ấp 5 sẽ tập trung vận động an sinh xã hội, hỗ trợ các hộ cận nghèo, hộ có hoàn cảnh khó khăn trong dịp Tết Nguyên Đán, tích cực tham gia phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội, giảm thiểu tai nạn giao thông, bảo vệ môi trường, hưởng ứng phong trào xây dựng công trình “Thành phố muôn sắc hoa", thực hiện xây dựng khu dân cư "đoàn kết-an toàn-ấm no-hạnh phúc", góp phần thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị, phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, quốc phòng, an ninh ở địa phương.

Người dân tham gia các trò chơi vận động tại ngày hội. (Ảnh: LINH BẢO)

Tham dự ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc tại ấp 5, xã Phú Giáo, Phó Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh Văn Thị Bạch Tuyết ghi nhận và biểu dương những thành tựu thiết thực mà người dân ấp 5 đã đạt được trong việc xây dựng đời sống văn hóa và phát triển cộng đồng.

Đồng chí Văn Thị Bạch Tuyết nhấn mạnh, ngày hội gắn với hưởng ứng Ngày Văn hóa Việt Nam, tuần Văn hóa-Đại đoàn kết càng nhắc nhở chúng ta về vai trò của văn hóa trong việc vun đắp tình đoàn kết cộng đồng.

Các sản phẩm của hộ dân trưng bày tại ngày hội. (Ảnh: LINH BẢO)

Phó Bí thư Thành ủy đề nghị, cấp ủy Chi bộ, Ban điều hành và Ban Công tác mặt trận ấp 5 cần tiếp tục phát huy sức mạnh đại đoàn kết, nâng cao dân chủ và thúc đẩy, nâng chất các phong trào thi đua yêu nước; tập trung chăm lo đời sống an sinh xã hội, hỗ trợ người dân khó khăn và đẩy mạnh quá trình chuyển đổi số tại khu dân cư.

“Với truyền thống đoàn kết, tinh thần năng động, sáng tạo và nghĩa tình, ấp 5 sẽ tiếp tục là nơi người dân gắn bó, sẻ chia, cùng chung tay giải quyết những vấn đề của cộng đồng; qua đó góp phần xây dựng xã Phú Giáo ngày càng phát triển, văn minh, hiện đại, nghĩa tình, nâng cao chất lượng cuộc sống của nhân dân”, đồng chí Văn Thị Bạch Tuyết, Phó Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh kỳ vọng.